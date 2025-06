Lars nebyl volbou, prohlásil Priske. S Friisem ve Spartě znovu spolupracovat nebude

Lars Friis, s nímž dovedl fotbalisty Sparty ke dvěma titulům a on pak pokračoval na Letné v minulé sezoně jako hlavní kouč. nebude součástí realizačního týmu staronového trenéra klubu Briana Priskeho.

Sparta zveřejnila se začátkem letní přípravy složení trenérského štábu pod vedením staronového šéfa Priskeho.

Prvním asistentem dánského kouče bude Diarmuid O'Carroll, který přišel z akademie Newcastlu. Vedle Priskeho se na Letnou v pozici asistenta vrátil Lukas Babalola.

Osmačtyřicetiletý Priske se na Letnou vrátil po roce. Po dvouletém angažmá ve Spartě, s níž v obou sezonách vybojoval titul a jednou i domácí pohár, odešel do Feyenoordu Rotterdam. Po osmi měsících ale v nizozemském klubu skončil a v červnu se překvapivě vrátil do Prahy.

Před rokem ho v roli hlavního trenéra nahradil jeho krajan a do té doby asistent Friis. Toho vedení klubu v polovině května den po prohře ve finále domácího poháru v Olomouci odvolalo.

V lize skončili obhájci titulu až čtvrtí a na poslední chvíli si zajistili účast v kvalifikaci evropských pohárů. Po Priskeho návratu se nabízela otázka, jestli neobnoví spolupráci s Friisem. "Lars nebyl volbou," řekl Priske.

Jeho první asistent O’Carroll přišel z akademie Newcastlu, kde vedl mužstvo do 21 let. Před dvěma lety se stal i asistentem trenéra u reprezentace Severního Irska.

Dalším Priskeho asistentem bude Babalola, který už byl členem sparťanského realizačního týmu v sezoně 2023/2024. S Priskem poté odešel do Feyenoordu.

Už v minulém týdnu klub představil Iana Colla. Po Christianu Clarupovi, jenž odešel do Wolfsburgu, bude čtyřiačtyřicetiletý Skot působit v roli vedoucího fyzické přípravy. Dříve pracoval v Hajduku Split, Ludogorci Razgrad či Celticu Glasgow.

Standardní situace bude mít na starost Jack Wilson, jenž v minulosti působil dva roky jako analytik v Manchesteru City. Za sebou má angažmá v Brentfordu, reprezentaci Severního Irska a naposledy ve Wolverhamptonu.

Do role development kouče se vrací Michal Vávra, který v jarní části uplynulého ročníku dělal ve Spartě asistenta.

Priske se nezabývá tím, jestli je návrat na Letnou rizikem. "Myslím si, že ve fotbale je každý krok riskantní. Pro trenéra je každý krok rizikem. Upřímně moc nepřemýšlím nad tím, jestli je to riziko, nebo ne. Řeším to, jak věci změnit. Můžeme se bavit o dvou sezonách ve Spartě a úspěchu, který jsme zažili, a reputaci, která s tím přichází. Po návratu jsou očekávání obrovská, ale ani na vteřinu nepřemýšlím o tom, že by se to nepovedlo. Přemýšlím nad tím, jak změnit věci, jak můžu posunout tým a kluky k lepším výkonům a jak pomůžu klubu," řekl osmačtyřicetiletý Dán.

"To je to jediné, nad čím přemýšlím. A vím, že pokud se mi bude opravdu dařit a budu pracovat s maximálním nasazením a energií, je docela dobře možné, že pozvedneme trofeje, o nichž sníme. Ve fotbale ale nemáte žádné záruky. Můžeme prožít nejlepší sezonu ze všech, ale možná se objeví soupeř, který bude ještě lepší. Udělám všechno pro klub, lidi, s nimiž spolupracuji, a hráče. Co se stane, stane se," prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu nebo Antverp.