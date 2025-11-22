Kuriozita v lize. Tři ruce, tři penalty, které otevřely skóre. Těžila z toho i Sparta

V Mladé Boleslavi nastoupil poprvé v základní ligové sestavě Sparty křídelník Kuol. Právě jednadvacetiletý Australan zamířil už v 5. minutě mimo branku.
O chvíli později jeho zblokovaná střela po narážečce s Vydrou dopadla těsně vedle tyče. Z následného rohu Haraslínův tečovaný pokus skončil na boční síti.
Po 20 minutách Ryneš trefil Langhamerovu ruku a hlavní sudí Radina nařídil pokutový kop. Ten bezpečně proměnil kapitán Haraslín, který v úvodním vzájemném duelu v tomto ligovém ročníku rozhodl v nastavení z penalty o výhře 3:2. Slovenský reprezentant se prosadil potřetí v ročníku nejvyšší soutěže a i vinou dvou zranění poprvé od 3. srpna.
Domácí mohli srovnat ve 32. minutě, kdy se ke Klímovi šťastně odrazil v šestnáctce balon, ale úplně sám před Vindahlem napálil jen gólmana Pražanů.
Promarněná vyložená příležitost vzápětí mrzela Středočechy o to víc, jelikož Kairinen po Haraslínově nahrávce pro Flodera nechytatelně zakroutil míč k tyči.
Po změně stran bývalý hráč Mladé Boleslavi Vydra po Haraslínově pasu zakončil vedle. Gólman Floder se následně vyznamenal proti Haraslínově střele a Vydra zase po rohu netrefil zblízka branku.
V 75. minutě střídající Vojta přízemní ranou k tyči zdramatizoval duel. Pátým gólem v sezoně nejvyšší soutěže dorovnal v čele týmové tabulky střelců Ševčíka, který dnes kvůli hostování ze Sparty nemohl hrát.
Vojta pak o 10 minut později mohl dokonce vyrovnat, jenže nikým neatakován v tutovce trestuhodně přestřelil. Hosté, za něž krátký ligový debut prožil osmnáctiletý Penxa, už těsný náskok ubránili, vyhráli po dvou kolech a teprve podruhé z posledních šesti ligových duelů.
Ostrava nevěděla, jak vyrovnat
V Teplicích se do první střelecké možnosti dostali hosté z Ostravy, když po rychlém přechodu do útoku pálil z 20 metrů Kričfaluši těsně vedle Trmalovy branky. Iniciativu pak převzali domácí.
V 10. minutě vlétlo do šestnáctky Baníku několik centrovaných míčů, ten poslední spadl na ruku Šehičovi.
Hlavní sudí Beneš konzultoval situaci s kolegy u videa a po přezkoumání záběrů nařídil pokutový kop. Ten bez problému proměnil Bílek, vstřelil svůj třetí gól v ligové sezoně z penalty a celkově již šestý.
Ostravský celek rychle zvedl hlavu a začal zaměstnávat defenzivu Severočechů. Trmal měl několikrát plné ruce práce, ale vždy si ve spolupráci se zadáky poradil. Ve 29. minutě zasahovat ani nemusel, Planka zamířil vedle.
Trenér Baníku Galásek udělal o přestávce dvě změny v sestavě, ovšem jeho svěřencům se v ofenzivě dál nedařilo. Kričfaluši v 55. minutě hlavičkoval vedle.
Druhý gól naopak mohli přidat domácí. Autův brejk mohl úspěšně zakončit Radosta, jenže jeho střele z hranice pokutového území v 54. minutě chyběla přesnost.
Hosté hráli až příliš komplikovaně a dobře organizovaná teplická defenziva ataky Slezanů bez větších potíží odvracela. Severočeši už tři body udrželi, doma vyhráli teprve podruhé v ligové sezoně.
Sigma dvakrát dotáhla
Vstup do zápasu na Dukle Olomouci nevyšel. Sylla v souboji s Cissém spadl na trávník a hrábl po míči rukou. Rozhodčí Starý zamířil k monitoru a po přezkoumání nařídil penaltu, teprve druhou pro Duklu v ligové sezoně.
Míč si vzal opět Čermák, pokutový kop přízemním pokusem doprostřed branky proměnil a třetí podzimní trefou v nejvyšší soutěži se osamostatnil v čele klubové tabulky střelců.
Pražané si mohli vedení brzy pojistit. Na hrotu se překvapivě objevil obránce Purzitidis, jenže z ideální střelecké pozice zamířil mimo tři tyče
Vývojem utkání zaskočenou Sigmu pak riskantním zákrokem zachránil gólman Koutný, který vyběhl před hranici šestnáctky a před Šehovičem těsně trefil nejprve balon.
Domácí vedení do přestávky neudrželi, hned za první vážnější zaváhání v obraně je soupeř potrestal. Akci potáhl Langer, jeho centr ještě Pražané odvrátili, ale Ghali zachoval klid a odražený míč poslal v 41. minutě přesně k tyči.
Brzy po přestávce šla Dukla znovu do vedení. Šehovič hlavou prodloužil míč do běhu Čermákovi, který v 56. minutě ranou z ostrého úhlu tvrdě zakončil pod břevno.
Olomouc tentokrát vyrovnala hned po pěti minutách. Šíp našel v šestnáctce Vašulína a kanonýr si pojistil vedení v tabulce střelců devátou trefou. Skóre se pak už nezměnilo.
16. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 1:2 (0:2)
Branky: 75. Vojta - 23. Haraslín z pen., 33. Kairinen. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Ochotnický (video). ŽK: Macek, Králik, Majer (trenér) - Kuol. Diváci: 4173.
Ml. Boleslav: Floder - Matoušek (90. Krulich), Králik, Prebsl - Kostka (85. Penner), Zíka, Macek, Fulnek (58. Šubert) - Lehký (58. Kolářík), Langhamer - Klíma (58. Vojta). Trenér: Majer.
Sparta: Vindahl - Ševínský, Panák (80. Martinec), Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Vydra (76. Eneme), Ryneš - Kuol (75. Penxa), Haraslín - Rrahmani (63. Kuchta). Trenér: Priske.
Dukla Praha - Sigma Olomouc 2:2 (1:1)
Branky: 5. z pen. a 56. Čermák. - 41. Ghali, 61. Vašulín. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ježek - Adam (video). ŽK: S. Tijani - Sylla, Hadaš. Diváci: 1253.
Dukla: Matrevics - Hašek (30. Svozil), Hunal, Kozma, Purzitidis - S. Tijani - Černák (69. Šebrle), Gaszczyk (90.+2 Žitný), Čermák, Šehovič (69. Isife) - Cissé. Trenér: Holoubek.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla (46. Malý), Huk, Slavíček (90.+1 Dumitrescu) - Breite (84. M. Tijani), Beran - Ghali, Langer (62. Janošek), Šíp (76. Mikulenka) - Vašulín. Trenér: Janotka.
FK Teplice - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 13. Bílek z pen. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adámková (video). ŽK: L. Mareček, D. Mareček, Pulkrab, Kozák, Frťala (trenér) - Owusu, Frydrych. Diváci: 3280.
Teplice: Trmal - Takács (72. Audinis), Halinský, Večerka - Radosta, L. Mareček, Bílek, Riznič (72. Švanda) - D. Mareček (84. Jukl) - Pulkrab (90. Krejčí), Auta (72. Kozák). Trenér: Frťala.
Ostrava: Holec - Bewene (84. Drozd), Frydrych, Chaluš, Šehič (46. Munksgaard) - Kričfaluši, Boula - Buchta (72. Kohút), Musák (66. Owusu), Planka - Jaroň (46. Pira). Trenér: Galásek.
FK Pardubice - Slovan Liberec 0:4 (0:2)
Branky: 27. Soliu, 40. Dulay, 69. L. Mašek, 80. Plechatý. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Zelinka (video). ŽK: Solil, S. Šimek, Trédl, Krobot - Mahmic, Krollis, Koubek. Diváci: 1748.
Pardubice: Šerák - Noslin (68. Smékal), D. Šimek, Bammens, Trédl - S. Šimek, Šancl (46. Solil) - Míšek (28. Saarma), Patrák, Tanko (46. Vecheta) - Krobot (83. Samuel). Trenér: Trousil.
Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo - Stránský (74. Hlavatý), Diakité - Dulay (58. Hodouš), Mahmic (58. L. Mašek), Soliu (74. Letenay) - Krollis (79. Juliš). Trenér: Kováč.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2.
|Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3.
|Jablonec nad Nisou
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4.
|Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5.
|Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6.
|Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7.
|Hradec Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8.
|Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9.
|Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10.
|Bohemians 1905
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11.
|Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12.
|Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13.
|Mladá Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14.
|Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15.
|Ostrava
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16.
|Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8