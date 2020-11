Stanciuovi jsem sežral gól, v poločase jsem byl naštvaný, přiznal dvougólový Kuchta

V prvním poločase nebyl útočník Jan Kuchta se svým výkonem vůbec spokojený, po změně stran však dal dva góly a pomohl fotbalistům Slavie k drtivé ligové výhře 6:0 v Opavě. Třiadvacetiletý hráč potvrdil aktuální formu a pozici nečekané aktuální útoční jedničky Pražanů.

"Můj výkon nebyl v prvním poločase dobrý. Říkal jsem to klukům v kabině, byl jsem na sebe naštvaný. Ve druhém poločase mě kluci krásně našli a já dal dva góly," citoval klubový web Kuchtu po utkání 8. ligového kola.

V 53. a 58. minutě přidal druhý a třetí gól Slavia. Při brance na 3:0 dorazil střelu Nicolaeho Stanciua, která směřovala do sítě.

"Byl ze začátku trochu naštvaný, ale v kabině po zápase jsme se tomu zasmáli. Já jsem byl hlavně rád, že jsem nebyl v ofsajdu a ten gól platil. Jsem prostě takový, jsem útočník a jsem hladový. Mohl jsem mu ten gól nechat, ale sežral jsem mu ho. Já jsem rád, že jsem dal gól, a on je zase rád, že má asistenci," prohlásil Kuchta.

V posledních zápasech se nečekaně stal slávistickou útočnou jedničkou. Před reprezentační přestávkou ho nakopl domácí zápas Evropské ligy s Nice, v němž si připsal první dva góly po letním příchodu z Liberce a pomohl Pražanům k vítězství 3:2.

"Cítím se dobře, protože vyhráváme a mně se daří pomáhat mužstvu. Jsem rád, že se mi daří dávat góly, dřív jsem se v koncovce trápil. Myslím, že se to zlomilo zápasem s Nice. Mrzí mě, že jsem nedal gól taky proti Mladé Boleslavi, kdy by nám druhá branka pomohla," připomněl Kuchta nedávnou domácí výhru 1:0.

"Jsem šťastný za to, že teď hraju a jsem v sestavě. Parťáci ve Slavii v útoku jsou úplně skvělí, jsem za ně vděčný a úspěch si přejeme navzájem," dodal Kuchta.

Slavii v Opavě dala pět z šesti gólů až po přestávce. "Opava otevřela ve druhém poločase hru, snažila se dát kontaktní gól a vyrovnat. My už jsme pak věděli, jak na ně. I díky tomu, co jsme si řekli v kabině. To nám hodně pomohlo. Nepanikařili jsme a přidali jsme víc klidu. Z toho pramenilo pět gólů, co jsme dali ve druhé půli," konstatoval Kuchta.