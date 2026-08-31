Kruté, tvrdil Priske po domácím výprasku v derby. Trpišovský ho naprosto překvapil

Špatný výsledek, těžký den. Kouč fotbalové Sparty Brian Priske těžko kousal vysokou prohru 0:3 v ligovém derby se Slavií - navíc na domácím stadionu na Letné. A přiznal, že ho soupeř zaskočil.
Sparta sice měla míč na kopačkách 71 procent času, index očekávaných gólů vyhnala na hodnotu 2,34 oproti 1,83 soupeře, rivala přestřílela 21:9 a na rohy vyhrála 13:2, jenže míč do sítě nedokázala dopravit ani jednou.
Slavii se to po vedlo hned třikrát. „Soupeř ve třech šancích uspěl, my ani v jedné,“ tvrdil Priske.
Druhé části věty se nic vytknout nedá, na další obří příležitosti protivníka, v nichž neuspěli Daniel Šturm, Lukáš Provod či Tomáš Chorý, však dánský kouč zřejmě nějak pozapomněl.
To nic nemění na tom, že před brankou Slavie byli Priskeho svěřenci zoufale bezzubí.
„Měli jsme spoustu šancí, ve finále nám chyběl poslední kousek kvality, snad i štěstí,“ dumal Priske, jehož tým ztrácí po šesti kolech na vedoucí Slavii pět bodů.
„Ve vápně to bylo přehuštěné, pak musíte být přesní v zakončení. Třeba Karabec a Brunes se dostali do šancí, které by se měly dávat,“ káral letenský kouč.
„Je to pro nás kruté,“ stěžoval si Priske na jednoznačný výsledek. „Udělali jsme všechno, abychom se do Slavie dostali, ale nepovedlo se to,“ krčil rameny.
Odvěký rival byl ale na letenské perfektně připravený. „Věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají, máme je dobré. Dařilo se to, nějaký plán to byl,“ smál se brankář vítězů Jakub Markovič.
„Protiútoky jsou pro nás vždy nebezpečné,“ uznal Priske. „Většinou jsme v zápasech měli vždy kolem 60 procent držení míče, pak je logické, že budeme čelit rychlému přechodu. Dostali jsme z brejků příliš mnoho gólů, musíme to zlepšit,“ apeloval Dán.
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský ho jednoznačně převezl i složením základní jedenáctky.
Spekulace, zda nastoupí na hrotu červenobílého útoku Tomáš Chorý, nebo Mojmír Chytil, uťal stratég týmu z Edenu překvapivou volbou - na lavičce zůstali při úvodním hvizdu oba.
Zato hned od první minuty hrál v obraně mladík Mikuláš Konečný, premiérové derby načali v základu Wiktor Nowak, Danijel Šturm, Emmanuel Ayaosi i Adonija Ouanda.
„Sestava Slavie bylo překvapení nejen pro nás, asi pro celou ligu,“ přiznal Priske, že takové složení soupeře nečekal.
„Věděli jsme, že to zcela změní obrázek hry, že vlastně se čtyřmi stopery budou bránit a čekat na brejky. Bylo snadné poznat, jak bude obrázek hry vypadat,“ prohlásil kouč Sparty.
Úspěšně na to ale zareagovat nedokázal.
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