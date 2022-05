Krmenčík za Vrbou do Baníku? Klub jednání s útočníkem odmítá

Čtrnáct zápasů, čtyři góly, v jarní sezoně na prvoligové scéně jen jednou doma proti Karviné při ostudné porážce 0:1. Spojení českého reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka a Slavie Praha se nevydařilo. Jeho vyplacení ze služeb belgického FC Bruggy spadlo do oblasti fikce. Co bude s ještě nedávným gólovým pokladem českého fotbalu?

Právně je to zcela jednoduché: vrací se do Brugg, kde má smlouvu až do června 2023. Jenže není tajemstvím, že český legionář na této adrese moc spokojený není. A ani držitel belgického titulu o něj moc nestojí, výraznou stopu v jeho dresu od příchodu v lednu 2020 nezanechal (15 ligových zápasů, tři góly).

Mezitím stihl ještě hostování v řecké lize v PAOK Soluň (22 zápasů, čtyři góly), ale ani na Balkáně příliš neupoutal. Sice se probírá, že by mohl opět do této destinace zamířit, ovšem pravděpodobné to moc není. "PAOK sice hledá útočníka jeho typu, ale nemyslím si, že by opět sáhl po Krmenčíkovi," přemítá hráčský agent Ryan Kapagiannidis. Jiný klub? "Nevylučuju, ale nevěřím," zůstává Kapagiannidis skeptický k řeckému pobytu. "Vůbec se tady toto jméno neobjevuje," připojuje se novinář Dimitris Samolis.

Přetřásá se, že by se mohl český legionář přesunout o kousek dál na východ, do Turecka. "Velké kluby Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray či Trabzonspor, které by byly schopny ho z Brugg vyplatit, hráče, který na jaře téměř nekopl do balonu, nevezmou," vyvrací přesun za Bospor Gökman Kore, hráčský agent s vazbou na české prostředí.

Jelikož ví, jak se fotbalový trh dokáže během krátké doby ohnout nečekaným směrem, netvrdí, že je to absolutně vyloučeno. "Teď je v Turecku klid, posily začnou kluby dolaďovat později," odsouvá případné rozhodnutí na další týdny.

Krmenčík rozkvetl v hráče velké ceny v rodné Plzni. V roce 2018 za něj údajně francouzský klub Girondins Bordeaux (letos z nejvyšší soutěž sestoupil) byl ochoten vynaložit až 180 milionů korun. Chtěla ho i Slavia, její boss Jaroslav Tvrdík nabízel Plzni podle informací 80 milionů. Ale ředitel Adolf Šádek ho nepustil.

K takové sumě se nyní odstupné těžko vyšplhá, na tuzemském trhu jistě ne. Ve hře je opět hostování. Mohly by však zafungovat osobní vazby, spekulace, že se Krmenčík přesune za trenérem Pavlem Vrbou do jeho nového angažmá v Baníku Ostrava, by nemusely být úplně liché. "Baník momentálně nevede žádné jednání o příchodu Michaela Krmenčíka," sděluje ovšem tiskový mluvčí severomoravského klubu Marek Lorenc.