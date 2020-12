Krejčí se za brutální loket Solilovi omlouval, podle Kotala by měl zpytovat svědomí

Už dříve si vydobyl pověst zlého muže Sparty a ve středečním duelu proti Pardubicím ji opět potvrdil. Ladislav Krejčí mladší po ošklivém úderu loktem do hlavy Tomáše Solila musel do sprch.

"Omlouvám se za situaci, která se stala v zápase s Pardubicemi. Za faul jsem byl po právu vyloučen," napsal Krejčí bezprostředně po utkání na sociální sítě.

A co se vlastně stalo? Krejčí v 87. minutě nejprve prohrál jeden ze soubojů o míč na polovině hřiště. Volný balon se ocitl ve vzduchu a dopadal na hlavu stojícího Solila. V tu chvíli ale na místo doběhl Krejčí, který na rozdíl od pardubického mladíka vyskočil a loktem trefil nic netušícího soupeře do hlavy.

"Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo," popsal situaci na sociálních sítích sám Krejčí.

Ten za zákrok nejprve viděl od rozhodčího Alexe Deneva žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího Ondřeje Lercha se ale verdikt změnil na červenou. Na hřišti přitom nezůstal dlouho ani otřesený Solil, který dvě minuty po zákroku střídal.

"Faul to byl opravdu nepříjemný," uvedl po utkání, které Letenští vyhráli 2:0, trenér domácích Václav Kotal. "On (Krejčí) si musí uvědomit, že svými zákroky oslabuje mužstvo. A to je největší problém. Bohužel to není první vyloučení."

V lize to přitom byla pro Krejčího červená premiéra, zatím sbíral jen žluté karty (celkem 20 v 58 utkáních). Ale Kotal nejspíše narážel na fakt, že jednadvacetiletý záložník své mužstvo oslabil už v říjnovém duelu Evropské ligy proti Lille.

Po ošklivém zákroku na Solila bude mít každopádně Krejčí dost času na zpytování svědomí. Spartu čekají do konce ligy ještě dva zápasy, sobotní v Opavě a úterní doma proti Liberci, a nedá se čekat, že by trest od disciplinární komise byl nižší než dva zápasy.

Dvouzápasový trest za úder loktem dostal například Tomáš Poznar, který loni na jaře skolil Arťoma Mešaninova z Ostravy.