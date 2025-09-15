Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Domácí kouč za to Vindahla na tiskové konferenci zkritizoval. Nečekanou výhru 2:1 nad Pražany ve výročním zápase přirovnal osmačtyřicetiletý kouč ke koncertu hudební skupiny Iron Maiden.
Vindahl se v průběhu úvodního dějství vydal až ke královéhradecké lavičce a pustil se do debaty s Horejšem.
Při odchodu do šaten sportovní ředitel domácího klubu Jiří Sabou podle oficiálního zápisu sparťanského gólmana fyzicky napadl, když do něj strčil rukou do hlavy "vyšší než zanedbatelnou silou". Od hlavního sudího Jana Beneše za to dostal červenou kartu.
"Vadilo mi to, že tady brečí a stěžuje si, že náš brankář drží dlouho balon. Na to vůbec nemá právo. Co si jako myslí, že si tady sedneme na pr… z něj? To asi ne, ne? Dnes se pojďme bavit o tom, že jsme prostě Spartu přehráli. A ne o tom, jestli tady byla červená karta, to prostě znehodnocuje zápas," prohlásil Horejš.
"Stěžuje si, že Zadražil drží o vteřinu déle balon. On se vůbec o tohle nemá co starat, jako se o to nestaráme my. Já se taky nestarám o něj. Tohle mi vadilo, ale nikdo ho tam neurážel. Pak jsem šel do kabiny, takže nevím, co se v útrobách dělo, ani se k tomu nechci vyjadřovat. Pro mě je dnes důležité to, že tým, který jsem vedl, podal fantastický výkon a byl lepší než Sparta," mínil bývalý hráč a trenér Českých Budějovic.
Východočeši nečekanou výhrou nad favoritem stylově oslavili 120 let od založení klubu, které si letos připomínají.
"Bavili jsme se o tom, že od jedné hodiny nebo od dvou už tady byl program (před stadionem). Říkám: 'Kluci, my na to jdeme až v šest. Je to jako koncert. Ty předkapely si nikdo nebude pamatovat, budou si pamatovat akorát vždy tu hlavní. Musíme dneska dobře zahrát.' Když jdeš z koncertu, tak si pamatuješ toho hlavního. Takže když půjdu na Iron Maiden, tak si nebudu pamatovat předkapely, ale Iron Maiden. To jsem jim dnes říkal na přípravě," líčil Horejš.
"Šli jsme dnes na řadu v šest a jsem rád, že kluci odvedli opravdu skvělý výkon. Věděli jsme, že Spartu dnes můžeme potrápit po repre pauze, že to vždy tak bývá. To se potvrdilo. Byli jsme dobře připravení a kluci to skvěle zvládli. Výkon celého týmu i některých jednotlivců byl nadstandardní. To je třeba říct," podotkl Horejš.
Duel označil za největší na královéhradecké lavičce.
"Vážím si toho, že jsem byl součástí výročního zápasu a že jsme ho zvládli. Hráčům jsem říkal, že jestli si někdo ten výroční zápas bude pamatovat, tak jedině, když ho vyhrajeme. A to se dnes potvrdilo. Nikdo si nebude pamatovat, jaký byly dresy, kdo dával góly. Budou si pamatovat to, že Hradec porazil Spartu," řekl někdejší jablonecký kouč.