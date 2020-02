Kozlovi chyběli hráči, nemohl ani střídat. Při premiéře u Baníku vydoloval zlaté body

Trenér Luboš Kozel v sobotním zápase vedl Baník poprvé v ligovém zápase a do ostravského angažmá vstoupil úspěšně. Jeho tým zvítězil ve 21. kole nejvyšší fotbalové soutěže na Slovácku 1:0.

Kabina Baníku byla po zápase naplněná bujarou náladou. Ryk vítězného pokřiku vystřídaly v kabině tóny písně Fotbal od Jaromíra Nohavici. Ostravští zapomněli na nepovedené výsledky z přípravy a díky propracované hře z obrany dokázali porazit v souboji sousedů z tabulky Slovácko.

O osudu utkání chudého na šance rozhodl jediný moment. V 52. minutě po rohovém kopu hlavou přeloboval brankáře Matouše Trmala obránce Jakub Pokorný. "Bylo to takticky vedené utkání. Věděli jsme, že standardka může rozhodnout. A povedlo se nám to," usmíval se po vítězné premiéře trenér Luboš Kozel.

Do Uherského Hradiště pod jeho vedením přijel jiný Baník, než na který byli jeho příznivci zvyklí z podzimu. O útok se tentokrát starali pohyblivější forvardi Roman Potočný a Ondřej Šašinka, Martin Fillo opět nastoupil v záloze a útok podporovali rychlíci De Azevedo a Holzer.

Kozlovi chybělo hned několik důležitých hráčů. Čtyři (Jirásek, Stronati, Fleišman a Jánoš) kvůli karetním trestům, další kvůli zraněním. Osmačtyřicetiletý trenér si proto po zápase hodně oddechl. "Je to zlatý start a zlaté body," uznal.

Kvůli zmíněným absencím byla značně prořídlá i lavička náhradníků, Kozel k utkání nominoval celkem jen šestnáct hráčů. "Trochu jsem doufal, že se dohromady dá Tomáš Smola, ale nebyl ve stavu, kdy by mohl jít do zápasu. Mohl jsem nominovat další hráče z juniorky, ale věděl jsem, že je do zápasu dát nemůžu," poukázal Kozel.

Ten ani nevyužil všechna možná střídání. "Bylo to o soubojích a měl jsem i problém se střídáním. Kdybych do toho sáhl, mohli bychom mít potíž při standardkách. Věděl jsem, že ze vzduchu hrozí nebezpečí až do konce," přiblížil.

Za Baníkem k venkovnímu vyjelo několik stovek fanoušků, kteří udělali v Uherském Hradišti vynikající atmosféru. "Podpora, kterou jsme měli, byla nádherná. Pro to se fotbal dělá a za to všechny ty nervy stojí," radoval se Kozel.

Ten se pokusil soupeře překvapit hrou se třemi stopery. K Pokornému se Svozilem přibyl do poslední řady pro zápas na Slovácku ještě Procházka. Kozel tím reagoval na velké množství inkasovaných gólů v přípravě. "Bylo to proto, jak se Slovácko dostává lehce nahoru a do křídelních prostorů, odkud dávají míče do šestnáctky, kde mají vždy dva útočníky a další hráče ze stran," vysvětlil vyztužení obrany trenér Baníku.

"Po posledním utkání na Maltě jsem věděl, že nastoupíme se třemi stopery. Máme novou stoperskou dvojici, defenzivního záložníka hrál Kaloč, který doteď nehrál ligový zápas," zakončil Kozel. Baník v tabulce poskočil na čtvrté místo a v příštím kole doma uvítá Jablonec.