Kováčova Plzeň opět fatálně selhala. Pořadí v tabulce vypadá strašidelně

Fotbalisté Viktorie Plzeň ztratili v nejvyšší domácí soutěži další body. Favorizovaní Západočeši v utkání 8. kola prohráli doma s Olomoucí 2:3 a po osmi kolech mají na kontě pouze deset bodů. V tabulce je Plzeň až na desátém místě, nespasila ji ani změna trenéra. Sigma naopak postoupila na třetí příčku.
Plzeň ztratila body už pošesté v sezoně. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.
Viktorii při nepovedeném vstupu do sezony zatím příliš nepozvedl ani nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského.
Západočeši sice pod ním na úvod po triumfu 5:1 po prodloužení otočili 4. předkolo Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad, v domácí soutěži však zvítězili v jediném ze čtyř duelů. V tabulce se Plzeň krčí až na 10. místě. Sigma vyhrála popáté z posledních šesti kol, částečně odčinila středeční vyřazení v poháru v Prostějově a poskočila na třetí příčku.
Zlín je beznadějný i po změně trenéra
Fotbalisté Zlína podlehli doma v 8. kole první ligy Hradci Králové 1:2. K prvním bodům v sezoně nepomohla "Ševcům" ani změna trenéra, Bronislava Červenku vystřídal v týdnu sportovní manažer Pavel Hoftych. Domácí poslal do vedení v osmé minutě David Machalík, hosté otočili vývoj na rozhraní poločasů. V nastavení úvodního dějství vyrovnal prvním gólem v hradeckém dresu po návratu z Německa Tomáš Čvančara a krátce po změně stran se prosadil Tom Slončík.
"Votroci" neprohráli třetí kolo po sobě, z toho podruhé zvítězili, a v neúplné tabulce poskočili na šesté místo se ziskem 14 bodů. Zlín jako jediný tým nemá ani jeden a je poslední. Na první výhru v ročníku nejvyšší soutěže vedle něj čeká ještě Slovácko.
Pardubice zvítězily v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovaly. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snížil Vít Škrkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo o čtyři body za dnešního soupeře. Slezané prohráli třetí kolo po sobě se skóre 1:9.
8. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:3 (1:2)
Branky: 34. vlastní Sylla, 85. Faal - 16. Ghali, 41. Tkáč, 52. Sejk. Rozhodčí: Wulkan - Pečenka, Kotalík - Ochotnický (video). ŽK: Borges, Soldo, Ghali, Beran (všichni Olomouc). Diváci: 8755.
Plzeň: Wiegele - Pališčák, Dweh, Doski - Gabriel (63. Adu), Hrošovský (72. Pirgič), Červ (70. Panoš), Sojka - Memič, Ladra (63. Kabongo) - Lawal (63. Faal). Trenér: Kováč.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali, Soldo (64. Mikaelsson), Beran, Borges (46. Hadaš) - Krivak (6. Tkáč, 79. Šíp), Janošek - Sejk. Trenér: Hapal.
FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)
Branky: 8. Machalík - 45.+1 Čvančara, 46. Slončík. Rozhodčí: Rouček - Machač, Dorotík - Adámková (video). ŽK: Machalík, Fukala, Křapka - Slončík. Diváci: 2440.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Křapka, Fukala - Machalík (68. Cupák), Penkevics (10. Petruta) - Kopečný (68. Appiah), Štefan (68. Poznar), Pišoja (80. Gaži) - Šmiga. Trenér: Hoftych.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček, Dancák (80. Valenta), Darida, Trubač (80. Mielke) - Van Buren (66. Umar), Slončík (89. Vlkanova) - Čvančara. Trenér: Horejš.
Baník Ostrava - FK Pardubice 1:2 (0:1)
Branky: 81. Škrkoň - 20. Drchal, 55. Tanko. Rozhodčí: Opočenský - Ježek, Ratajová - Zelinka (video). ŽK: Boula, Kubala - Jelínek, M. Traoré, Smékal, Halinský. Diváci: 8269.
Ostrava: Jedlička - Skyba (72. Smith), Nogha, Míček (46. Djačuk) - Holzer (46. Gilbert), Boula, Kubala (46. Musák), A. Traoré, Bewene - Škrkoň, Jurečka (72. Frydrych). Trenér: R. Skuhravý.
Pardubice: Neuman - Icha, Halinský, M. Traoré - Mahuta (58. Smékal, 86. Vinícius), Hlavatý, Jelínek - Godwin, Šimek (18. Drchal), Samuel (46. Boledovič) - Tanko (86. Trédl). Trenér: Trousil.
Tabulka:
1.
Liberec
8
6
1
1
13:4
19
2.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
3.
Olomouc
8
5
1
2
16:10
16
4.
Zbrojovka Brno
8
5
1
2
12:10
16
5.
Mladá Boleslav
7
4
2
1
15:9
14
6.
Hradec Králové
8
4
2
2
8:7
14
7.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
8.
Jablonec nad Nisou
8
4
1
3
10:8
13
9.
Sparta
8
4
0
4
15:12
12
10.
Plzeň
8
2
4
2
16:15
10
11.
Bohemians 1905
7
2
3
2
8:9
9
12.
Ostrava
8
3
0
5
5:15
9
13.
Pardubice
8
1
2
5
7:13
5
14.
Artis Brno
8
1
1
6
7:18
4
15.
Slovácko
8
0
3
5
5:14
3
16.
Zlín
8
0
0
8
7:18
0
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