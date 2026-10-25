Nebývale ostrý Kováč. Kouč Plzně se po „velkém direktu“ pustil do hráčů

Už poosmé v aktuální sezoně nejvyšší soutěže ztratila ambiciózní Viktoria Plzeň body. Tentokrát Západočeši doma překvapivě prohráli s Pardubicemi. Trenér Radoslav Kováč výkon svého týmu nechápal.
Tohle měl být zlom. „Povinné“ tři body a posun do horních pater prvoligové tabulky. Místo toho Viktoriáni znovu selhali a dál se krčí na devátém místě.
Ve 12. kole prohráli doma s Pardubicemi 1:2. Hosté rozhodli v prvním poločase, kdy se trefili Victor Samuel s Markem Ichou, po přestávce pouze snížil Amar Memič.
Plzeň si v domácí soutěži na podzim připsala už sedmý zápas, v němž inkasovala minimálně dva góly a s Pardubicemi na vlastním stadionu prohrála podruhé za sebou.
„Za mě je to největší zklamání, co jsem v Plzni, těžko to koušu. Hlavně první poločas, který byl tragický, co se týče nasazení,“ řekl plzeňský kouč Kováč po zápase. Na své hráče byl velmi naštvaný.
„Místo toho, aby hráči, kteří dostali šanci, ji chytli za pačesy, jsme celý poločas prospali. Nejde hrát jen s balonem, musíte pracovat, sprintovat. Je to pro nás velký direkt. Věřili jsme si, že se můžeme dostat blíž ke špičce,“ poznamenal.
Po tristním začátku sezony nahradil na lavičce Martina Hyského, ani bývalému českému reprezentantovi se ale zatím nedaří mužstvo probrat. „Po utkání jsme měli proslov v kabině, ale je to pořád dokola. Každé tři dny. Matěj Vydra je pár dní po operaci, má za sebou tři tréninky a jde se tam rozbít. Charakter, co chceme, ukazuje jen pár hráčů. Proto jsme tam, kde jsme,“ uvedl bývalý trenér Pardubic či Liberce.
Plzeň dokázala během 12 kol jen čtyřikrát zvítězit. „Hrozně mě to mrzí. Vážím si toho, že jsem tady. Chci Plzni pomoct, ale nedaří se. Nebojím se o svou práci. Hráči mají od všech skvělý servis a bije mě, že nejsou schopni udělat něco navíc,“ posteskl si Kováč.
S přístupem řady hráčů se nemůže smířit. „Máte hráče s větším či menším talentem, ale je to o tom, jaké do toho dáte srdce. Jaký máte vztah ke klubu a sami k sobě, abyste se třeba posunul. Někteří hrají jen s balonem a tak se nedá vyhrávat. Sestavu jsem postavil já a jsem za to zodpovědný,“ uvedl rodák z Šumperku.
Mužstvo už je pod velkou příslovečnou dekou. „Sebedůvěra není na úrovni, na jaké má být. Tady musíme ukázat srdce a jít to zlomit. Pak jde vše stranou. Nevidím tam snahu udělat pro klub něco navíc,“ řekl Kováč. „Já energii a nadšení mám. Nesnáším porážky. Věřím, že příště vybereme ty, kteří se půjdou rozbít na kaši,“ dodal.
Dostal také otázku, zda v obraně nechybí někdo jako Dávid Krčík, který odešel právě do Pardubic a byl jedním z výrazných strůjců jejich výhry. „Za mě zbytečná otázka. Takto jsme se rozhodli. Máme Pališčáka nebo Vavra. Prebsl hraje velmi dobře. Dávid je v Pardubicích, proti nám odvedl dobrý výkon. Gratuluji soupeři ke třem bodům a jsem zklamaný z nás. A neřeším, co bylo,“ uvedl Kováč.
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