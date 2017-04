Kouč Plzně: S některými hráči si musíme důrazně promluvit, jediné plus byl návrat Pilaře

před 29 minutami

Plzeň padla na Letné 0:2 a titul už zase nemá ve svých rukou. Kouč Viktorie Zdeněk Bečka přiznal, že některé hráče Plzně čekají důrazné pohovory.

Praha - Fotbalová Plzeň prohrála se Spartou na Letné 0:2. V současnosti tedy Západočeši ztrácejí dva body na vedoucí Slavii. Titul už tedy nemají svěřenci trenéra Zdeňka Bečky ve svých rukou.

"Utkání se mi nehodnotí lehce, protože jsme ztratili tři body, které potřebujeme v boji o titul, ale začátek z naší strany nebyl špatný. Měli jsme vyloženou šanci, kterou kdybychom proměnili, tak by se zápas mohl odvíjet jinak," upozornil Bečka na samostatný únik Michaela Krmenčíka z úvodu zápasu.

Plzeňského kouče neproměněná šance viditelně mrzela. "Mohli jsme vést, ale místo toho začali být kluci nervózní, začali se ohlížet na rozhodčí. Přitom jsem hráčům říkal, že v utkání uspěje klidnější mužstvo, ale tím jsme bohužel nebyli."

Plzeň se na Spartě ale v dalším průběhu zápasu do dalších vyložených situací nedostala. "Nechám si ještě pro sebe, s kým si důrazně promluvíme. Vlastní nedůsledností a podceněním některých situací jsme Spartu dostali na koně. Domácí nám dali dvě branky. V průběhu zápasu jsme se trochu zlepšili, ale na to, abychom se zápasem něco udělali, to už nestačilo," pokračoval kouč Viktorie.

Plzeň v zápase pouze dvakrát vystřelila na branku a příliš nepůsobila jako adept na mistra ligy. "Sparta nás předčila v důrazu, bojovnosti a větší chutí vyhrát. Bojovnost a zarputilost týmu by měla patřit k běžným věcem, ale bohužel nám dneska tyto aspekty chyběly," viděl Bečka největší slabiny ve výkonu svého týmu.

I přes prohru, ale plzeňské fanoušky mohl potěšit fakt, že se na hřišti v ostrém zápase po dlouhé rekonvalescenci objevil Václav Pilař, který přišel do hry v 69. minutě. "Návrat Vency byl asi nejpozitivnějším okamžikem na zápasu proti Spartě," přiznal na závěr Bečka.

autor: David Janeczek | před 29 minutami

