Kotalík končí ve Spartě. Podílel se na období, které nebylo úspěšné, řekl Křetínský

K návrhu poslanců ČSSD, kteří chtějí, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) mohl kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, se v pondělí vláda postavila neutrálně. Novinářům to sdělil tiskový odbor úřadu vlády. Kabinet měl podle podkladů poukázat na to, že totožný návrh, který ale rozšiřuje pravomoci NKÚ ještě víc, už k projednávání do Sněmovny předložila.

Poslanci ve zdůvodnění návrhu píšou, že reagují na dlouhodobou diskusi o hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu. Ve Sněmovně se o tématu debatovalo hlavně v souvislosti s projednáváním výročních zpráv ČT. Kritici i zastánci hospodaření ČT se shodovali, že veřejnoprávní televize by měla spadat pod kontrolní pravomoc NKÚ.

Televize v reakci na to na sociální síti uvedla, že její hospodaření podléhá několikastupňové kontrole a že se nebrání ani kontrole ze strany NKÚ.