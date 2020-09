Kopačky na míru? Leda v Realu Madrid, obouvají se do Haška známá jména ze Sparty

Dlouho mlčel a teď jedním rozhovorem vzbudil pořádný rozruch. Fotbalista Martin Hašek popsal, co stálo za jeho problémy ve Spartě a proč nakonec podal v klubu výpověď. Jeho trable s kopačkami na míru teď okomentovaly někdejší i současné hvězdy Sparty.

Loni na jaře dostal Martin Hašek mladší vysokou pokutu a začaly se tak stupňovat spory, které nakonec vyústily v pořádnou kauzu.

"Šlo o kopačky. Hrával jsem v pumách, Sparta ale měla smlouvu s firmou Nike, což jsem samozřejmě respektoval. Nabízené kopačky Nike mi nevyhovovaly, protože mají širokou patu, nemohl jsem v nich hrát. Pan Adam Kotalík (bývalý generální ředitel Sparty - pozn aut.) mi tehdy řekl, že mi je firma Nike ušije na míru, že to vyjednal, že to není problém," popsal Hašek v úterním rozhovoru pro Aktuálně.cz, Sport.cz a eFotbal.cz.

Jenže syn někdejšího trenéra Letenských nakonec žádné fotbalové obutí na míru nedostal a do zápasu proti Mladé Boleslavi naskočil v "pumách", čímž porušil smluvní vztah se sponzorem a dostal tak trest.

"Když jsem se ale později ptal klubového vedoucího, kdy ty nové kopačky dostanu, zjistil jsem, že pan Kotalík s dodavatelem výstroje ani nemluvil, natož aby něco zařídil," dodal Hašek.

To vyprovokovalo k reakci i některé bývalé či současné hráče Sparty. "Nevím o nikom v České republice, kdo by měl kopačky na míru. Nike dělá x modelů, že by si žádný nedokázal vybrat, je zajímavý," rýpl si na Twitteru bývalý forvard letenského celku Václav Kadlec.

"Nebo musíš bejt fakt dobrej," odpověděl mu záložník sparťanského béčka Lukáš Vácha.

Souhlasí s nimi i například Jiří Kladrubský, který má se Spartou titul z ročníku 2009/10. "Já měl taky x kopaček, ale aby mi je dělali na objednávku, to bych musel bejt minimálně v Realu Madrid," napsal.

Nevim o nikom v ČR kdo by měl kopačky na miru...nike děla x modelu,ze si nedokázal vybrat jako jedinej hráč je zajímavý 😀😀🤷🏼‍♂️ — Václav Kadlec (@kacaa14) September 15, 2020

Současný lídr nejvyšší české fotbalové soutěže nechtěl třaskavý rozhovor komentovat.

"Sparta i Martin Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sborem rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme," napsal na Twitter tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Sbor rozhodců případ projednával na začátku září, ale na verdikt se stále čeká.