Kontroverzní slávista Řehák měl přát smrt Spartě. Už ho vyšetřují

Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120.000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů 10. kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků "smrt Spartě" a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal.
Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.
Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení "za pohoršující, urážlivé a ponižující chování". Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.
Slavia zaplatí pokutu 120.000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v 10. kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.
Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu 11. kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.
Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.