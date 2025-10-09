Česká liga

Kontroverzní slávista Řehák měl přát smrt Spartě. Už ho vyšetřují

ČTK Sport ČTK, Sport
před 6 hodinami
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku "smrt Spartě" po pražském derby v 11. kole první ligy.
Pavel Řehák, Slavia Praha
Pavel Řehák, Slavia Praha | Foto: Profimedia.cz

Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120.000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů 10. kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků "smrt Spartě" a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal.

Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení "za pohoršující, urážlivé a ponižující chování". Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.

Slavia zaplatí pokutu 120.000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v 10. kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.

Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu 11. kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.

Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.

Související

Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Jindřich Trpišovský
 
Mohlo by vás zajímat

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Kuchaře Babicu fyzicky napadli v kotli Sparty. Domácím fanouškům strhával choreo

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Zveřejněte záznam komunikace s VAR, žádá Slavia po fatální chybě rozhodčích v derby

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové

Bičík: Sparta toho předvedla zoufale málo. Vlček byl šílený, tohle se učí už žáčkové
Chance Liga Fotbal sport Obsah Pavel Řehák SK Slavia Praha AC Sparta Praha

Právě se děje

před 30 minutami
"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem
Fotbal

"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

Kouč Ivan Hašek své svěřence pochválil za bojovný výkon. Zářila zejména obrana.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Je to na vyloučení z NATO!" Trump kárá Španělsko a (znovu) hrozí Putinovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Rakušané nasázeli "desítku". Faerské ostrovy šokovaly rozdrcením Černé Hory
Fotbal

Rakušané nasázeli "desítku". Faerské ostrovy šokovaly rozdrcením Černé Hory

Černá Hora prohrála na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví.
před 1 hodinou
Češi přišli o reálnou naději. Proti Chorvatům spálili šance, pak je motal Modrič
Fotbal

Češi přišli o reálnou naději. Proti Chorvatům spálili šance, pak je motal Modrič

Čeští fotbalisté v utkání kvalifikace MS hráli s Chorvaty 0:0 a výrazně se jim vzdálil přímý postup. Soupeř zůstal v čele skupiny a má zápas k dobru.
Aktualizováno před 2 hodinami
Česko - Chorvatsko 0:0. Zápas podzimu branku nepřinesl, Češi ztráceli síly
Fotbal

Přenos skončil
Česko - Chorvatsko 0:0. Zápas podzimu branku nepřinesl, Češi ztráceli síly

Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Českem a Chorvatskem.
Aktualizováno před 2 hodinami
Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump
Zahraničí

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo v úterý, hlásí Trump

Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý, prohlásil americký prezident Donald Trump. Věří, že příměří v Gaze povede k trvalému míru.
před 2 hodinami
Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit
Zahraničí

Trump zvažuje nové sankce proti Rusku, Finsko slíbil před Rusy chránit

Trump prohlásil v Bílém domě při návštěvě finského prezidenta Alexandera Stubba, kterému slíbil, že v případě ruské invaze je bude USA bránit.
Další zprávy