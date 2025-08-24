Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Slezané se v neúplné tabulce posunuli na 13. místo o bod za Slovácko. Ostravští navíc mají k dobru odložený zápas v Pardubicích a nedohrané utkání s Teplicemi, v němž po 25 minutách vedou 1:0.
Baník se ideálně naladil na čtvrteční odvetu 4. předkola Konferenční ligy proti Celje, v níž bude dohánět manko 0:1 z úvodního venkovního duelu. Tým z Uherského Hradiště venku po dvou remízách poprvé v ligové sezoně nebodoval, celkově si připsal třetí porážku v ročníku.
Baníku na lavičce znovu scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal druhou část disciplinárního trestu. Tým místo něj vedl asistent Michal Šmarda. Ostravští trenéři při náročném srpnovém programu nechali v úvodu jen na lavičce opory Prekopa, Buchtu či Šína, úplně mimo hru pak zůstali nemocný Rigo se zraněným Kohútem.
I bez řady členů základní sestavy si domácí od začátku vynutili tlak. Hrálo se v podstatě jen na polovině Slovácka, ale drtivá územní převaha zpočátku postrádala šance. Jednu velkou měl ve 12. minutě Boula, který však šťastný odraz míče nevyužil a z malého vápna neprostřelil hradbu těl na brankové čáře.
Celý první poločas měl praktický totožný obraz: domácí obléhali hostujícího vápna a hledali skuliny v defenzivě. Slezané dokázali dlouhé pasáže držet balon a kombinovat, zhruba 20 metrů před vápnem však jejich invence končila. V 31. minutě pronikl do vápna Holzer, ale i jeho pokus z gólové pozice hosté odvrátili.
Nástup do druhé půle nicméně Ostravě vyšel. Buchta, který vystřídal zraněného Munskgaarda, založil kolmou akci, po které Frýdek načechral balon do vápna na Almásiho a jeho hlavička v 50. minutě doplachtila k tyči. Slovenský útočník skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě.
Domácí prolomili soupeřovu tvrz a více jim svědčil i přechod Slovácka k otevřenějšímu způsobu hry. Další příležitosti Baníku na sebe nedaly dlouho čekat. Po průniku Owusua brankář Heča vytlačil balon na roh, centimetry pak k balonu chyběly "šipce" Almásiho po prudké přihrávce Plavšiče a Lischka hlavou trefil boční tyč.
V 78. minutě si střídající Prekop udělal po Plavšičově rohovém kopu místo ve vápně a hlavičkou zavěsil. Takřka bezzubé Slovácko se až poté zmohlo zásluhou střídajícího Marinelliho na nebezpečnou situaci, ale Argentincovu ránu Holec vyškrábl nad břevno.
Už v nastavení z přímého kopu na velkém vápně přestřelil i Trávník, a tak hosté v Ostravě vyšli naprázdno i střelecky. V nejvyšší soutěži čekají na venkovní vítězství už 11 zápasů.
6. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)
Branky: 50. Almási, 78. Prekop. Rozhodčí: Berka - Ratajová, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Lischka, Almási, Chaluš - Mulder, Reinberk. Diváci: 9016.
Ostrava: Holec - Lischka, Chaluš, Pojezný - Munksgaard (46. Buchta), Tiéhi (84. Zlatohlávek), Boula, Holzer - Owusu (68. Plavšič), Frýdek (68. Šín) - Almási (74. Prekop). Trenér: Šmarda.
Slovácko: Heča - Reinberk (57. Juroška), Vaško, Mulder, Ndefe - Stojčevski - Blahút (88. Barát), Havlík (77. Tetour), Trávník, Petržela (57. Marinelli) - Kvasina (77. Krmenčík). Trenér: Kameník.
FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Branka: 32. Darida. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Antoníček - Ochotnický (video). ŽK: Petrášek, Kučera, Slončík - Kostadinov, Sláma, Hadaš, Janotka (trenér). Diváci: 6231.
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera (70. Harazim), Darida (76. Sojka), Dancák, Horák - Vlkanova (88. Hodek), Slončík (70. Griger) - Van Buren (87. Pilař). Trenér: Horejš.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Spáčil, Kostadinov (46. Langer) - Dolžnikov (64. Mikulenka), Tkáč (84. Janošek), Michez (64. Šíp) - Vašulín (75. Tijani). Trenér: Janotka.