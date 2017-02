Koné zareagoval dobře, ale v zásadě stačilo Berkovcovi zaklonit hlavu, říká lékař české reprezentace

před 1 hodinou

Hrdinou druhého jarního kola nejvyšší fotbalové soutěže se stal útočník Slovácka Francis Koné, který uvolnil zapadlý jazyk brankáři Bohemians 1905 Martinu Berkovcovi. Jak by se v podobné situaci měli lidé bez záchranářského kurzu zachovat popsal pro Aktuálně.cz lékař české fotbalové reprezentace Petr Krejčí.

Praha - Česká fotbalová liga se zase jednou dostala do celosvětového podvědomí. Tentokrát za to naštěstí nemohl ani močící brankový rozhodčí v Příbrami ani šovinistické narážky českých reprezentantů na pomezní sudí po zápase Sparty v Brně.

O tentokrát čistě pozitivní reklamu českého fotbalu se postaral útočník Slovácka Francis Koné. Šestadvacetiletý Tožan v sobotním ligovém duelu pohotově zareagoval na nešťastný střet brankáře Bohemians 1905 Martina Berkovce se spoluhráčem Danielem Krchem.

Gólmanovi domácích po tvrdé srážce a následném pádu na trávník zapadl jazyk, který mu ale Koné bleskurychle dokázal vytáhnout, a zprůchodnit tak dýchací cesty.

Klíčový je záklon hlavy

A hrdinského činu si po zásluze všimla nejen česká i zahraniční média (více ZDE), ale také pozorní čtenáři Aktuálně.cz. Ti zároveň upozornili, že zprůchodnění dýchacích cest a konkrétně zapadlý jazyk se obvykle řeší jiným zákrokem. Potvrdil to i expert.

"Když člověku zapadne jazyk, tak je potřeba ho co nejdříve uvolnit. Jazyk se ale neuvolňuje tak, že se za něj tahá, nebo se do něj píchá špendlíkem. Ale stačí zaklonit hlava a dýchací cesty se tím uvolní," potvrdil dlouholetý lékař české fotbalové reprezentace MUDr. Petr Krejčí.

Jak zprůchodnit dýchací cesty

Přesto se Krejčí Koného zastal a ocenil jeho reakci. "Kdo tam nebyl, tak ať nehodnotí. Koné Berkovcovi dýchací cesty zprůchodnil, a to je důležité. V zásadě je ale pravda, že stačí člověku zaklonit hlavu a pomoci si třeba pěstí, kterou dáte postiženému mezi lopatky a pak mu hlavu zakloníte. Pokud nemá člověk v krku zvratky nebo cizí předmět, tak se vždy rozdýchá."

Hlavně nezvedat

Kromě Koného na střet zareagovali také dva fotbalisté Bohemians, kteří se snažili svého brankáře umístit do stabilizované polohy. Krejčí ale doporučuje člověka se zapadlým jazykem spíše ponechat na zádech.

"Když se něco podobného stane, většina lidí má tendenci postiženého zvedat, aby si sednul nebo dokonce postavit, což je naprostá hloupost. Prostě položit na záda, zaklonit hlavu a rozdýchat," upozorňuje Krejčí na nebezpečné chyby při záchraně.

"Trenéři v rámci licence jsou ohledně první pomoci proškoleni, protože se může stát cokoliv horšího i na tréninku. Takže alespoň ten týmový personál, rehabiliťáci, maséři a kondiční trenéři v tom školení jsou a dokonce mají k dispozici i defibrilátor, kdyby šlo do tuhého. Ale hráči proškolení nejsou," dodává reprezentační lékař Krejčí, který si myslí, že tento případ vyvolá vlnu vzdělávaní hráčů první pomoci.



"Proškolení jsou rovněž rozhodčí, ale ti spíše zavolají v daném případě zdravotníky od střídaček. Pokud se stihne vytáhnout jazyk do minuty, tak se nic neděje, ale samozřejmě pokud by šlo do tuhého, tak čím dřív tím líp. Minuta je však ještě v pořádku. Dokonce, když resuscitujete, tak se v první minutě s člověkem vůbec nedýchá," upozorňuje na závěr na další důležitý fakt Krejčí, jenž spolupracuje s českou fotbalovou reprezentací už od roku 1995.

