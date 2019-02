Komličenko se zase trefil. Boleslav dohrávala v deseti, výhru 2:0 v Teplicích uhájila

před 34 minutami

Fotbalisté Mladé Boleslavi v předehrávce 21. kola první ligy i v oslabení vyhráli 2:0 v Teplicích a naplno bodovali po čtyřech zápasech. Hosty poslal v prvním poločase do vedení Antonín Křapka, druhý gól přidal krátce po přestávce z penalty nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a připsal si už 20. zásah v sezoně.

Domácím k bodům nepomohla ani dlouhá přesilovka, kterou hráli od 50. minuty po vyloučení stopera Aleksandara Šušnjara.

Do zápasu vstoupili lépe domácí, ale převahu v šance neproměnili. Mladá Boleslav postupně přebrala aktivitu a ve 36. minutě ji poslal do vedení Křapka, který po rohu využil zmatků v teplické obraně a dotlačil míč do branky. Hosté mohli přidat i druhý gól, ale Komličenko po centru trefil v pádu jen tyč a stejně dopadl i dorážející Ladra.

Hosté se ale dočkali hned po přestávce, když ve 47. minutě nařídil rozhodčí penaltu po faulu Hoška na Komličenka. Ruský útočník se sám postavil k pokutovému kopu a bez problémů ho proměnil.

O několik minut později zápas dostal novou zápletku, protože po druhé žluté kartě byl vyloučen hostující stoper Šušnjar. Severočeši si ale s početní výhodou nedokázali poradit a málem sami inkasovali potřetí, když Komličenko našel volného Ladru, který ale v dobré pozici neproměnil.

Teplice zahrozily až po hodině hry. Hora hlavou těsně minul a domácí záložník neuspěl ani o chvíli později, tentokrát jeho povedenou ránu z voleje pohotově vyrazil brankář Šeda. Blízko gólu byla i Mladá Boleslav, když po rychlém brejku chytře zakončil obloučkem Matějovský, ale trefil břevno.

Domácí v závěru oslabeného soupeře zatlačili, ale do vyložených šancí se dostat nedokázali. Výsledkem převahy byly jen dvě rány Ljevakoviče a Trubače. Při střelách teplického kapitána se ale zaskvěl brankář Šeda, zatímco domácí útočník trestuhodně přestřelil.

Mladá Boleslav se v lize dočkala vítězství po čtyřech zápasech, opustila příčky znamenající účast ve skupině o udržení a posunula se na osmé místo zajišťující play off o Evropskou ligu. Teplice po neúspěchu na hřišti vedoucí Slavie i druhý jarní zápas prohrály 0:2 a klesly na deváté místo.

Fortuna:liga, 21.kolo:

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:1)

Branky: 36. Křapka, 47. Komličenko z pen. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Fišer. ŽK: Hošek, Krob, Kuchta, Čmovš - Šušnjar, Hájek. ČK: 50. Šušnjar. Diváci: 2103.

Teplice: Grigar - Krob, Hošek (54. Shejbal), Čmovš, Vondrášek - Moulis, Žitný (75. Bezdička), Ljevakovič, Hora - Trubač, Kuchta. Trenér: Hejkal.

Mladá Boleslav: Šeda - Fulnek, Šušnjar, Hájek, Křapka - Ladra (81. Ewerton), Takács, Matějovský (85. Tatajev), Hubínek, Přikryl (90. Chaluš) - Komličenko. Trenér: Weber.