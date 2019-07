Komličenko rozhodl z penalty o výhře Boleslavi, Budějovice se vrátily porážkou

před 1 hodinou

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili v úvodním ligovém kole nové sezony Karvinou 1:0. O jejich triumfu rozhodl v 82. minutě nejlepší střelec uplynulého ročníku Nikolaj Komličenko a Středočeši doma v lize porazili Karvinou na čtvrtý pokus. Hosté navíc od 62. minuty hráli bez vyloučené Marka Hanouska.

"Jsme rádi za vítězství, protože první kola v lize jsou strašně složitá a ošemetná a ne vždycky jsou výkony uhlazené, ani náš výkon nebyl dnes uhlazený. Přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme víc příležitostí," řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Z Karviné přišlo v létě ke Středočechům ofenzivní duo Lukáš Budínský - Tomáš Wágner. Prvně jmenovaný nastoupil od druhého poločasu, zatímco Wágner se kvůli zranění neobjevil ani na střídačce. Podle Webera by se měl příští týden zapojit do přípravy.

První šanci si vypracovali domácí, když ve třetí minutě zakončil nepřesně z hranice vápna Mešanovič. Za pět minut se po zahrání rohového kopu dostal míč k Takácsovi, jehož střelu z otočky ztečovali hosté nad břevno. Domácí obránce si tak gólovou radost k pondělním 23. narozeninám nedal.

V 19. minutě si na Matějovského centr naběhl Pudil, který v české nejvyšší soutěži nastoupil po jedenácti letech, ale s hlavičkou navrátilce z Sheffieldu si brankář Pastornický bez problémů poradil. O šest minut později hlavičkoval nad po Buchově centru nejlepší střelec uplynulé sezony Komličenko.

V 27. minutě po přetažené standardní situaci vrátil Kouřil míč před mladoboleslavskou brankou, kde se po něm marně natahovali Janečka a Rundič.

První šanci po změně stran si vypracoval Mešanovič, který pálil přesně do Pastornického. V 62. minutě uviděl Hanousek druhou žlutou kartu. I přes oslabení Slezané na ofenzivu nerezignovali. V 65. minutě Dramého přízemní tečovaná střela skončila těsně vedle Šedovy tyče. O jedenáct minut později protáhla Šedu střela Šašinky z vápna.

V 81. minutě fauloval hostující kapitán Rundič v šestnáctce Mešanoviče a sudí Proske nařídil pokutový kop pro domácí, který proměnil Komličenko. "Koukali jsme na video, že to kope po levé straně, tak jsem to ani neriskoval, šel jsem podle videa a zjistil jsem, že je to blbost," prohlásil Pastornický.

V 86. minutě vyslal prudkou střelu nad Mešanovič. V nastaveném čase se po rohovém kopu odrazil míč k Pastornickému, s jehož zakončením si Šeda poradil. "Škoda, že mi to lépe nesedlo. Chtěl jsem to na přední nějak narvat, ale netrefil jsem to dobře a trefil jsme gólmana přímo do ruky," litoval Pastornický.

"Hráli jsme proti velice kvalitnímu týmu, nezapomeňte, že Boleslav bude hrát o Evropu. Řekl bych, že v defenzivě jsme podali velice dobrý taktický výkon. Bohužel to rozhodla hodně sporná situace, ale nechtěl bych se k tomu nějak vyjadřovat, to ať si každý zhodnotí sám. Do šancí jsme domácí skoro vůbec nepouštěli, když tam byly nějaké náznaky, tak nás držel Pastornický. Z tohohle pohledu byla škoda, že jsme si alespoň bod neodvezli," uvedl karvinský kouč František Straka.

Mladá Boleslav zdolala Karvinou v sedmém ligovém duelu teprve podruhé.

Neúspěšný debut

České Budějovice při návratu do nejvyšší soutěže po čtyřech letech ve druhé lize doma prohrály 0:1 s Opavou. Jedinou branku hostujícího celku vstřelil v opatrně hraném prvním poločase útočník Václav Jurečka.

"Prohráli jsme se ctí. Soupeř nás potrestal z jediné nebezpečné šance," charakterizoval utkání českobudějovický kapitán Jiří Kladrubský.

První poločas nabídl málo fotbalových momentů. Na obou týmech byla patrná lehká nervozita a zároveň snaha o to, aby nikdo nechyboval. Domácí mohli skórovat jako první, když po faulu zahrávaly trestný kop. Kladrubský obstřelil zeď, ale mířil na stranu, kde stál připravený brankář Fendrich, jenž míč vyrazil.

Hosté se nikam netlačili, ale pokud se jim naskytla šance zaútočit, většinou vypadali nebezpečně a potvrdili to po půl hodině hry. Českobudějovický Provod v ofenzivě ztratil míč, Opava se dostala do otevřené obrany Jihočechů a Jurečka překonal gólmana Staňka. Vzápětí mohl po centru ze strany vyrovnat Ledecký, ale nehlavičkoval důrazně.

Ve druhém poločase se České Budějovice tlačily do koncovky, ale nebezpečnou šanci si prakticky nevytvořily. Zahrávaly řadu rohů, ale s nimi si Opavští dokázali poradit. Také proto si hosté z jihu Čech odváží tři body a v první lize vyhráli venku po osmi zápasech.

"Vítězství si velmi vážíme, ale bereme to s pokorou. První poločas byl z naší strany dobře organizovaný, druhá část nebyla vůbec podle našich představ," uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.

1. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 82. Komličenko z pen. Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka. ŽK: Túlio - Hanousek, Janečka, Kouřil, Rundič. ČK: 62. Hanousek. Diváci: 3728.

M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Takács, Pudil, Túlio - Bucha (46. Budínský), Hubínek, Matějovský (77. Auer), Wiesner (59. Ladra) - Komličenko, Mešanovič. Trenér: J. Weber.

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek, Janečka (61. Dramé) - Galuška (71. Petráň), Lingr, Puchel (88. T. Weber) - Šašinka. Trenér: Straka.

Dynamo České Budějovice - SFC Opava 0:1 (0:1)

Branka: 32. Jurečka. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Hock. ŽK: Dedič, Mondek, Šulc, Stáňa (všichni Opava). Diváci: 4381.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Novák, Havel, Kladrubský - Mršič, Havelka (78. Táborský), Mustedanagič (67. Martan), Javorek, Provod - Ledecký. Trenér: Horejš.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Jurečka, Řezníček (57. Šulc), Zavadil, Jursa, Mondek (76. Stáňa) - Dedič (84. Opoku). Trenér: Kopecký.