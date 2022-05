Komise rozhodčích neviděla tendenční řízení, se sudími ze zahraničí už nepočítá

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR je přesvědčena, že sudí v uplynulé sezoně první a druhé ligy ani jeden ze zápasů neřídili tendenčně. V příštím ročníku už komise nepočítá s tím, že by největší šlágry rozhodovali sudí ze zahraničí. Zároveň předpokládá, že ani na začátku nadcházející sezony ještě nebude zavedena kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů.

Komise rozhodčích pod vedením bývalého ligového sudího Radka Příhody má za sebou první sezonu. "Když to řeknu obecně, hlavním cílem bylo, aby rozhodčí dodržovali etické normy. Tohle se nám podařilo. Neviděli jsme tam tendenční řízení zápasu. Věděli jsme, že rozhodčí jsou mladí a nezkušení, že budou dělat chyby. Ale pro nás bylo zásadní, aby chyby byly rozděleny rovnoměrně a nebyla tam tendence," řekl na tiskové konferenci po konci ligové sezony místopředseda komise Libor Kovařík.

"Je to náš subjektivní názor a pocit. Rádi pracujeme s čísly, ale tohle neumíme podpořit nějakým číslem. Dostali jsme také zpětnou vazbu z klubů. Když jsme se ptali, jak jsou spokojeni, slyšeli jsme, že chyby se stanou, ale nikde necítili, že by to bylo úmyslné," doplnil Kovařík.

Tři zápasy jarní části první ligy řídili sudí z Polska. Výkon sudích v čele s hlavním Bartoszem Frankowským z druhého kola nadstavby mezi Slavií a Plzní nebyl příliš přesvědčivý, penalty na obou stranách při remíze 1:1 podle komise nezapadly do kontextu utkání.

"Projekt to nebyl jen náš, ale všech. Domluvili jsme se na tom s LFA a FAČR z objektivních důvodů. Dohodli jsme se a já to tak budu říkat na vedení klubů, že příští sezonu už chceme celou zvládnout s českými rozhodčími," prohlásil Příhoda. Kluby už podle něj také od nové sezony nebudou moci vetovat rozhodčí.

Komise očekává, že ani do začátku příštího ročníku nebudou mít sudí k dispozici kalibrovanou čáru, která usnadňuje posuzování ofsajdových situací. "Myslím, že to nebude, protože na to nejsou peníze. Jednalo by se zhruba o 15 milionů korun na sezonu. My se vždy snažíme tuto myšlenku jednou za čas oživit, ale zatím narážíme na finanční stránku. Ale to je normální, nikde není dost peněz. Musíme vycházet z reality," uvedl Kovařík.

Komise si pochvaluje, že během sezony ubylo zásahů videorozhodčího do utkání. "Když to zjednoduším, chtěli jsme, aby VAR (videorozhodčí) do toho vstupoval méně, aby rozhodovali rozhodčí na hrací ploše. Na jaře šel počet intervencí VAR o 30 procent dolů, když to srovnáme se sezonou té komise před námi. Měli jsme 0,26 intervence na zápas, což je dvě na kolo. Byla i dvě tři kola po sobě, ve kterých nebyla žádná," podotkl Kovařík.

Ocenil také, že sudí nechávali hru více plynout. "V červenci před sezonou jsme říkali, že by bylo dobré, kdybychom se drželi loňského Eura. Tam se pískalo málo a rozhodčí tomu nechávali plynulost. Počty odpískaných faulů šly výrazně dolů. Zatímco dříve to bylo 30,5 faulu na utkání, na jaře už to bylo jen 26 faulů," přiblížil Kovařík.

Nová komise obměnila listinu pro profesionální soutěže a dala šanci řadě mladých rozhodčích. Za nejlepší v sezoně označila čtveřici Dalibor Černý, Tomáš Klíma, Ladislav Szikszay a Miroslav Zelinka.

Sudí se podle komise během sezony fyzicky zlepšovali. "Snažili jsme se s rozhodčími pracovat intenzivněji, začali jsme využívat různé statistiky. Zdálo se nám, že je třeba zapracovat na fyzické kondici, na běhání. V porovnání s dvěma předchozími sezony, kdy sudí naběhali za utkání zhruba 10,2 kilometru, teď měli o půl kilometru více," podotkl Kovařík.