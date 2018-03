Komentář: Sparta v derby přebila genialitu trapasem. Na Letné sklapla Hapalova past verze 3.0

před 1 hodinou

Co může být ještě horší než slavná Csaplárova past? Než vést o půli 2:0? Na Letné už o tom něco vědí.

Komentář - Sparta se v první půli sobotního derby vzbouřila bídě této sezony, marným slávistům nastřílela tři branky a její výkon vyletěl ohromně vysoko… Pohříchu proto, aby po přestávce z o to větší výšky padl dolů.

O tomhle derby se bude dlouho mluvit. Dva odvolané góly, jedna penalta, desítka pro Slavii v nastaveném čase a ještě písknutá po drahně dlouhé době. A taky zima, ukrutná zima.

Ale hlavně: šest branek. Epochální povstání Slavie, nebo totální zkrat Sparty ve druhé půli. Vyberte si. Každopádně stavy blízké mrtvici si v sobotu prošli fanoušci obou klubů - jedni dříve, druzí o cirka hodinu později.

Už dlouho se nestalo, že by Slavia přijela na Letnou tak sebevědomá. Vzhledem k výkonům Sparty v aktuální sezoně i sedmibodovému náskoku byla dokonce favoritem. Jenže co se dělo v první půli na zmrzlém hřišti, to čekal jen málokdo.

Sparťané od začátku soupeře válcovali, na zmrzlém terénu se lépe pohybovali a u odražených míčů byli dřív. Díky rychlým balonům po stranách se dostávali před branku Slavie, geniální výpady řídil skvělý Stanciu. K tomu si gólman Kolář dvakrát zapomněl ohlídat přední tyč a Letná křepčila: Dejte jim bůůůůůra…

Jenže sparťanská renesance trvala pouhých 45 minut. Totální kolaps domácích ve druhé půli završila penalta z nastaveného času, kterou Škoda mazácky opřel o břevno. Šokující průběh derby se uzavřel: konec, 3:3.

Když útočník domácích Václav Kadlec mluvil po zápase s novináři, po tváři mu tekly slzy. Nejhorší zápas v kariéře. Být fanoušek, tak na nás pískám, soukal ze sebe. Lépe na tom nebyli ani jeho spoluhráči, Stanciu zklamáním stěží mluvil a v kabině prý hráči řvali jeden na druhého.

Není divu. Ztratit tříbrankový náskok, navíc ještě v derby, je pro hrdý klub jako Sparta nemyslitelné, trapné, absurdní. Takřka hrdelní zločin.

Snad si to uvědomuje i kouč Pavel Hapal, i když to z jeho hodnocení úplně netryskalo. Tak schválně, zda vám to něco připomíná: "Musíme tvrdě trénovat, tvrdě se připravovat na další zápasy a uvidíme. Věřím, že to zlomíme. První poločas byl dobrým příslibem do budoucna." Trenére, to už tady bylo…

A řešit ruku Stocha nebo faul Tecla před slávistickými góly? Na Letné by se měli spíše zamyslet, proč doma přišli o tříbrankový náskok. Anebo z jakého důvodu měli slávisté po změně stran tak drtivou převahu (vyčíslenou 71procentním držením míče).

Ztráta červenobílých v každém případě nahrává Plzni, jejíž podzimní suverenita se jarním průvanem lehce otřásla. Ale všechno už zase jede poklidným mistrovským směrem. Viktoria sice po fantastickém mači proti Sportingu Lisabon ve Zlíně zrovna nezářila, ale vítězství 1:0 se do tabulky taky počítá.

Až v pátém jarním kole se někomu podařilo zastavit zázrak z Vysočiny. Jihlava se pod koučem Svědíkem mocně odrazila od sestupových příček, ale v sobotu narazila na svůj strop: na Jablonec. Na tým, o kterém se tolik nemluví, nepíše, ale na jaře jede jako mašina.

Severočeši vyhráli všech pět jarních zápasů a vyšvihli se na páté místo tabulky, na kterém vystřídali Spartu. Posun je to příjemný obzvlášť pro kouče Radu, právě on totiž musel před sezonou vyklidit prostor v tu dobu vznikajícímu italskému projektu na Letné.

Naopak kritická je situace v Baníku, který i s novým trenérem Páníkem prohrál s Duklou. Na kom jiném by se chtěli Baroš a spol. chytit než na soupeři, který na jaře zápasí s bídnou formou? Jenže za promrhaný první poločas, ve kterém ani nevystřelili na branku, si domácí body holt nezasloužili, a nic na tom nezmění ani možná regulérní, ale neuznaný gól Hlinky.