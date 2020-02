Komentář: Spartě to skřípe na hřišti i v zákulisí. Přeběhne rebel Hašek do Slavie?

Stačilo první jarních devadesát minut fotbalové Fortuna:Ligy a nad Letnou se znovu zatáhla podzimní mračna marnosti a beznaděje.

S výjimkou druhé poloviny první půle předvedla Sparta proti Liberci špatný, odevzdaný výkon a pramálo nasvědčuje nedávným proklamacím trenérského týmu, že jsou borci v rudých dresech na té správné cestě.

Ono ani dění v zimní přestávce moc pozitivních signálů směrem k letenským fanouškům nevyslalo.

Výsledky v přípravě bída, navíc vedení se nepodařilo doplnit tým vyhlédnutými posilami. Přímý souboj o Patrika Hellebranda Sparta nakonec prohrála, ba co víc, se svým rivalem z Edenu. V táboře odvěkého soka také následně skončil "bezvazý" jihlavský stoper Tijani.

Největší rozpaky ovšem vzbudila komunikace s trucovitým záložníkem Martinem Haškem. O čtyřiadvacetiletém záložníkovi se obecně ví, že je to svéráz, pochybení ovšem padá i na hlavy managementu Sparty, že vzájemný konflikt nechalo zajít tak daleko.

Syn sparťanské legendy měl údajně problémy s disciplínou delší dobu, místo tvrdého postihu a včasného řešení ovšem situace vygradovala až Haškovým šprajcem při odletu na soustředění. Podobný případ slavná historie letenského klubu snad ani nepamatuje.

Sportovního ředitele Tomáše Rosického nyní čeká palčivá otázka, kam s ním. Návrat do áčka nepřipadá v úvahu, kabina se pro něj uzavřela a na chodbě letenského stadionu bývá zima. Pokud skončí v béčku, navíc s cejchem nespolehlivého hráče, v létě z něj zrovna žhavé zboží nebude.

Přestupové okno v ligách, jejichž týmy by byly ochotny splnit finanční požadavky Sparty, už zaklaplo. Variant moc nezbývá a možná proto některá média přišla s jednou, na první pohled bizarní: s transferem do konkurenční Slavie. Laso z Edenu by pak vysvětlovalo i jinak stěží pochopitelné Haškovo vale zmateným Izraelcům.

Agent Orhan Dumanjič konstatoval, že budoucnost svého svěřence momentálně intenzivně řeší a komentovat ji zatím nehodlá. Jednání se zástupci červenobílých na přímý dotaz Aktuálně.cz nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Na druhou stranu je otázka, zda by si trenér Jindřich Trpišovský pustil do nově se rodícího týmu sic kvalitního, ale svéhlavého záložníka.

V každém případě se přestupové okno v České republice zavírá až v sobotu a na pikantní přestup je tedy ještě relativně času dost…