Komentář: Slavia je v kurzu, jen ať inkasuje. Plzeň čeká "povrbovská" transformace

Bude krátká, ale turbulentní. Zajímavou zimní přestávku ve fotbalové Fortuna:Lize slibuje dění (minimálně) ve dvou prominentních klubech - ve Slavii a v Plzni.

Až do třetí adventní neděle se natáhl letošní ligový podzim a nakonec je dobře, že nebesa (respektive globální oteplování) zůstala šéfstvu ligové asociace nakloněna. Pokud by o víkendu mrzlo až praštělo, nový model nejvyšší soutěže by to zase pěkně schytal.

Na Slavii se sešlo přes 16 tisíc diváků, což je na prosincový termín více než obstojná návštěva. Fanoušci tak měli šanci důstojně poděkovat sešívaným za jejich vystoupení v lize i mezi evropskou elitou - kouč Jindřich Trpišovský na oplátku smekl před Tribunou Sever svou pověstnou kšiltovku.

Každý úspěch s sebou ale přináší i starosti a v Edenu nyní budou intenzivně řešit, co s širokým a hladovým kádrem, který jediná soutěž, v níž červenobílí zůstali, neuživí.

Slavia za svou evropskou pouť inkasovala 463 milionů korun plus dalších 300 za přestup Alexe Krále. Obrovské cifry, které ovšem v kontextu rozpočtu úřadujícího mistra, jenž se dle informovaných zdrojů výrazně přehoupl přes miliardu korun, do určité míry ztrácejí punc mimořádnosti.

Parádní individuální výkony a šestnáctibodový polštář před druhou Plzní dávají nyní lídrovi prostor, aby své největší hvězdy zobchodoval. Jinými slovy: lepší šance už těžko přijde. Ostatně to sám přiznal sportovní ředitel Jan Nezmar, že sešívaný model je v současných intencích na hraně.

Jako nejlogičtější krok se jeví odchod Tomáše Součka. Na horké slávistické zboží už dorazily nabídky ze Spartaku Moskva, Kolína nad Rýnem nebo Fenerbahce, spekulovalo se i o zájmu AC Milán. Dá se předpokládat, že cifra 400 milionů korun se ještě zvýší, navíc se uleví i klubové pokladně, pro kterou je Součkův plat nejvýznamnější minusovou položkou.

Nehledě na to, že čtyřiadvacetiletý záložník si své ve Slavii odvedl a pro jeho další vývoj dává zahraniční angažmá smysl.

Dalším terčem fotbalových agentů je brankář Ondřej Kolář, jenž zhodnotil své jméno parádním výkonem na Camp Nou. U něj je ovšem situace méně jasná - Slavia za něj podle Jaroslava Tvrdíka požaduje 400 milionů korun, což je na brankáře vysoká suma. Navíc dle zpráv z Edenu je liberecký rodák v Praze spokojený, plat v eurech mu údajně tak neimponuje jako třeba jeho předchůdci Jiřímu Pavlenkovi.

Třetím jménem v centru zájmu je Peter Olayinka, a to možná trochu překvapivě. Nigerijskému útočníkovi trvalo delší dobu, než přesvědčil o efektivitě částky do něj vložené (80 milionů korun), v Lize mistrů ale předvedl skvělé výkony.

Slavia je v luxusní pozici, kdy se nemusí skokového oslabení kádru obávat. Červenobílá ligová dominance sice nestojí na individuálních výkonech, ale na systému hry, z něj už ale vyčnívají další individuality - kupříkladu šikovný záložník Petr Ševčík. Olayinku by zase mohl nahradit třeba Lukáš Provod, jenž v posledním kole proti Českým Budějovicím naznačil potenciál.

Odchod Vrby. A co dál?

Horkou zimu vyhlížejí i v Plzni, kde odchodem Pavla Vrby vyhasla jedna historická éra. Zkušený kouč na západě Čech strávil dohromady sedm a půl roku, během nichž získal tři ligové tituly, třikrát protlačil červenomodré do Ligy mistrů.

Plzeň stojí na scestí. Epizody Karla Krejčího, Miroslava Koubka, Dušana Uhrina mladšího či Romana Pivarníka, kteří se v klubu vystřídali v mezidobí dvou Vrbových angažmá, mohou být historickým varováním.

Novodobá Plzeň rovná se Vrba a vzhledem k tomu, že na západě Čech panuje lehce specifické fotbalové prostředí, ne každý kouč do něj zapadne. Zamýšlené spojení s Adriánem Guľou však smysl dává, a pokud skutečně dojde k dohodě, bude zajímavé sledovat, kam progresivní a náročný trenér unavenou Viktorii posune.