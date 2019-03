Komentář: Pro Bohemians až mučivě kruté. A znovu u toho byl rozhodčí Královec

před 2 hodinami

Mistrem překvapivých dramat ve fotbalové Fortuna:Lize je po zápase Bohemians - Slavia sudí Pavel Královec. Stačilo pětadvacet minut a zchladil celý Ďolíček: žádný gól, ale penalta proti…

Pavlu Královcovi odvaha rozhodně nechybí. Byl to právě on, kdo proměnil loňské derby mezi Spartou a Slavií v bramboračku. Pamatujete? Běžel nastavený čas, domácí vedli 3:2 a útočili - a z ničeho nic hvizd a penalta na druhé straně. Faul na Tecla potrestal Škoda a vyrovnal na 3:3.

Nyní Královec připravil ledovou sprchu pro fanoušky Bohemians, a to hned dvojitou dávku. Místo gólu Puškáče šli červenobílí kopat pokutový kop. Důvod? Předchozí stažení Masopusta ve vápně Krchem.

Na jednu stranu Královec zaslouží uznání za to, že postupoval dle pravidel a nebál se opravit svůj výrok, přestože ho celý stadion posílal do horoucích pekel. V prvé řadě ale měl posoudit zákrok správně už v reálu, pak by domácí neprotáhl takovým očistcem.

VAR má být pouze supervizí, připravenou upozornit na flagrantní chybu hlavního rozhodčího nebo jeho asistentů. Odpovědnost z arbitrů na hřišti nesnímá.

Nehledě na sporný první gól ovšem Slavia vyhrála v Ďolíčku zcela zaslouženě. Svůj snový sešívaný příběh dál píše teprve dvacetiletý Alex Král, jenž se na začátku jara nejen probil do našlapané sestavy červenobílých, ale stává se jednou z osobností mužstva. Na to, že ještě na podzim kopal v Teplicích stopera, je to progres jako hrom.

Na jarní euforii jedou i po víkendu fotbalisté Sparty. Borci v rudých dresech dokázali vyhrát počtvrté v řadě, tentokrát v Liberci. Žádný slavný výkon Dočkal a spol. sice nepředvedli, v první půli ani nevystřelili na bránu, ale štěstí přeje odvážným.

A právě smělý výběr trenérovi Zdeňku Ščasnému před zápasem nechyběl. Do základu postavil dva teprve devatenáctileté kluky (obránce Plechatého a útočníka Drchala), na kraj zálohy pak šestnáctiletého Adama Hložka. Věkový průměr letenské sestavy činil 23,8 let a mladá sparťanská krev se nejen okopala ve vyhecovaném zápase, ale také přivezla do Prahy tři body.

A mimo to: Liberec si za ty šance, jaké proti Spartě spálil (včetně penalty), bod prostě nezasloužil.

Rána svalem

Duel Ostravy se Zlínem měl jednoznačnou personu číslo jedna, útočníka hostí Tomáše Poznara. Muž, který musel loni z Baníku odejít, protože o něj klubová generalita nestála, se čtvrtému týmu tabulky pomstil náramně.

Ve 20. minutě po hezké akci nabil Jiráčkovi, za stavu 1:1 pak rozhodnutí vzal na sebe, když z dálky trefil přesně k tyči.

Třicetiletý forvard měl i štěstí. Ve 37. minutě sundal k zemi Mešaninova, jenže ostrý zákrok unikl pozornosti rozhodčího Julínka. Být na stadionu video, pravděpodobně by se kopala penalta a Poznar by mazal ven.

A nepomohla by mu ani originální obhajoba, kterou ze sebe sypal v poločasovém rozhovoru pro Českou televizi. "Netrefil jsem ho moc. Zasáhl jsem ho svalem, ne loktem. Mešiho znám, trošku simuluje, není mu vůbec nic," mávl nad svým zákrokem rukou, respektive svalem.