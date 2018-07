Komentář: Plzeň ukázala sílu šampiona, Sparta letní chmury nezahnala. Stoch potřebuje aspoň 20 metrů

před 1 hodinou

Ani jeden z adeptů na titul v prvním kole fotbalové Fortuna:Ligy nezaváhal. Nejtěžšího soka odepsala Slavia, která vyhrála v Olomouci 3:0.

Komentář - Tak takový průběh léta se Viktorii musí líbit. Nejenže z Plzně zní spokojené komentáře na průběh přípravy i posílení mužstva, úřadujícímu mistrovi vyšel naprosto ideálně i start do fotbalové ligy.

Vydřené vítězství 3:1 na Dukle je pro ně lepší než bezstarostná výhra o tři, čtyři góly. Kousavá Dukla vrátila Viktoriány definitivně zpět z dubajských pláží, nebo kde se to první půlhodinu zápasu v myšlenkách toulali.

Pražané favorita zaskočili rychlým přechodem do útoku a plzeňští obránci domácí náběhy zoufale nestíhali. A to ještě mohli být rádi, že druhý gól kvůli ofsajdu neplatil.

Až poté úřadující mistr začal utahovat šrouby. A činil se především Krmenčík, který svým výkonem už zase připomínal toho skvělého Krmenčíka z podzimní části minulé sezony. Nicméně plzeňskému útočníkovi čelil výborný brankář Filip Rada, jenž držel šance Dukly až do 70. minuty.

O zvrat příslušný šampionům se ale paradoxně postarali hráči, které trenér Vrba nechal sedět na lavici: Řezníček a Hořava. Plzeňského kouče teď čekají příjemné starosti, protože ani taková posila Procházka nezahrála vůbec zle.

Podobnou dřinu, ale o něco málo rozpačitější, viděli fanoušci na Letné, kam přijel nováček z Opavy. Po hrůzyplné přípravě jsou tři body zlaté, ale na plácání po sparťanských zádech to moc není. Porazit doma ligového nováčka, to dřív byla na Spartě jaksi samozřejmost, řešila se jen výše skóre. Při vší úctě k šikulům z Opavy.

A zatímco Plzeň ve snaze otočit duel bušila do dukelské obrany, Sparta působila místy hodně bezradně. Vázla ji finální kombinace, chudák Pulkrab na hrotu pobíhal sem a tam, ale míč ne a ne dostat. Domácí spasila až rána Kangy z uctivé vzdálenosti, kterou brankář Šrom měl chytit.

Opticky nejjednodušším zápasem prošla v rámci prvního kola Slavia, ale žádná estráda to v Olomouci taky nebyla. Přestože byli hosté v prvních dvaceti minutách poměrně pasivní, dokázali zasadit Sigmě dva gólové údery. A bylo po zápase.

Zvlášť ten druhý gól stál za to. Záložník Stoch z úhlu a značné dálky vypustil pumelici, která zapadla za záda nechápajícího brankáře Buchty.

Co na tom, že se pak ve druhé půli holohlavý záložník netrefil do prázdné branky. Vždyť má pravdu. Obyčejná dorážka z pár metrů Cenu Ference Puskáse nevyhraje.

Ale vážně: Stoch potvrdil, že v Edenu dozrává jedna z největších osobností ligy. Už byste ani neřekli, že tenhle nevysoký Slovák přišel do Edenu s pověstí problémového hráče, který poslal reprezentačního trenéra Kozáka do čerta a možná ještě někam dál. Pod trenérem Trpišovským se naučil bránit, neustále se nabízí, je ho plné hřiště. A nyní už i střílí krásné góly.

Parádním thrillerem skončil zápas mezi Zlínem a Mladou Boleslaví. Mezi týmy, které budou chtít nahoru - už jen z toho důvodu, že pro ně minulá sezona shodně skončila velkým průšvihem.

Až do 68. minuty to vypadalo na triumf Středočechů, kteří si do té doby hýčkali dvoubrankové vedení. Domácí ale předvedli spektakulární obrat, jenž korunoval ve druhé minutě nastaveného času Beauguel.

Francouzský útočník svým gólem dokonce dojal takového tvrdáka, jakým je kouč Michal Bílek: "Bylo krásné vidět, jak byli hráči, realizační tým i fanoušci po rozhodující brance v nastaveném čase neskutečně šťastni. Pro to fotbal děláme," zářil po utkání zlínský trenér.