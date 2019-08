Komentář: Ostuda se Slováckem? Plzeň padla do historické krize. A může být ještě hůř

před 14 minutami

Otřesný výkon předvedli fotbalisté Plzně v utkání se Slováckem. Svěřenci trenéra Vrby porážkou 0:2 symbolizovali nebývalou krizi, která tým momentálně dusí.

"Vedení poskládalo nejsilnější tým, který tady kdy byl," prohlásil sebevědomě plzeňský trenér Pavel Vrba před zápasem s Olympiakosem Pireus.

Zvláštní: na hřišti to totiž vypadá docela jinak. V posledních čtyřech zápasech viktoriáni třikrát prohráli, jejich střelecká marnost trvá už 381 minut. Tak strašidelnou sérii Plzeň naposledy zkompletovala na jaře roku 2008, tedy ještě v dobách, kdy patřila do podprůměru české ligy.

Hrůzný byl navíc způsob, jakým Vrbovi svěřenci se Slováckem prohráli. Domácím chybělo takřka všechno: nasazení, kvalita, nedařila se kombinace, nevycházely standardky, první střelu na bránu moravského týmu poslali až ve druhém poločase. A že by v závěru outsidera zmáčkli jako citron? Ani náhodou, místo drtivého tlaku doprovázel plzeňskou křeč pískot jinak loajálních tribun.

Po zápase kouč Vrba nepřímo korigoval svůj výrok o kvalitě kádru. "Stejně zjistíte, že je nejlepší sezonu odehrát se třinácti hráči." Jinými slovy: náhradníci, kteří dostali proti Slovácku šanci, neobstáli.

Ano, Viktorii chyběli Hrošovský, Limberský nebo Brabec, až do druhé půle vyběhli na trávník Krmenčík s Kopicem. Problém ale je, že se Vrba odkazuje na jádro týmu, jenž stejně vyhořel v Pireu nebo minulý týden v Antverpách.

V Plzni se musí smířit s tím, že časy hojnosti jsou pryč, nahradit legendární partu kolem Horvátha nebo Koláře je úkol téměř nemožný. Obzvlášť v době, kdy česká liga žádnou extra kvalitu nenabízí, co půlrok navíc přejedou přestupový trh zlatým kartáčem Sparta se Slavií. Plzeň proto musí hledat a posilovat zaprvé rychle, zadruhé velmi sofistikovaně.

Pořád platí, že Pavel Vrba patří mezi absolutní trenérskou špičku. Možná si ale ani sám nevzpomene, kdy se naposledy ocitl v tak těžké situaci. Rozložený tým musí připravit na čtvrteční pohárovou odvetu s Antverpami. Na zlomový zápas, který může rozhodnout o tom, jak bude celá plzeňská sezona vypadat.

Sobotní plzeňský kolaps nicméně nesnižuje další vynikající výkon Slovácka. Trenér Martin Svědík jako by se mohl přetrhnout, aby se předvedl, aby upozornil na své trenérské kvality. V prvním kole vítězství na Letné, nyní v Plzni, to už je parádní položka do životopisu.

Skromný moravský tým je i přes smrtící los na šestém místě a už na startu soutěže si vypracoval slušný polštář na sestupová místa. A pokud Slovácko kromě favoritů občas vykostí i méně renomované týmy, pětačtyřicetiletý kouč by se mohl v brzké době konečně dočkat angažmá v některém z předních klubů.

Asi by si to i zasloužil.