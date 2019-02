Komentář: Fanoušci nemají trpělivost. To hlavní, co Sparta potřebuje. A ty penalty?

11. 2. 2019 10:28

Sparta stále nezáří. Ale chce to čas. | Foto: Milan Kammermayer

Trvalo to pětašedesát minut, než se Letnou v jarní části sezony poprvé rozeznělo "bojujte za Spartu" a "Ščasný ven". Sparta nakonec trnitou cestou dokráčela ke třem bodům. Pouť k cíli jí ztížili hlavně fanoušci.

Představte si, že je vám šestnáct. Stojíte v bledě osvětleném tunelu, na jehož konci se zelená pažit stadionu na Letné. Doléhá k vám hlasitý lomoz z tribun a rozhodčí mezi šatnami foukne do píšťalky, jde se na hřiště.

Těžko říct, co se honilo hlavou teenagerovi Adamu Hložkovi před začátkem zápasu Sparta - Bohemians. Jisté je, že mladíci v sestavě Sparty čelili v prvním jarním utkání extrémnímu tlaku. A příznivci na stadionu jim moc nepomohli.

Očekávání byla ve vlhkém únorovém vzduchu cítit. Přes jedenáct tisíc fanoušků se tísnilo v ochozech a čekalo obrozenou Spartu. Na tým, který odehrál vynikající zimní přípravu a dal tak částečně zapomenout na pochmurný podzim, jenž vygradoval sérií čtyř zápasů bez vítězství.

Na atmosféře bylo znát, že jde o důležitý zápas. Sparťanská veřejnost se k němu upínala už několik týdnů před začátkem ligy.

Sparta v nové podobě, kdy se rozhodla více sázet na domácí hráče než na zahraniční hvězdy, dostala od fanoušků jen hodinu k odprezentování svých zimních domácích úkolů.

Letenští se dvěma mladíky a nováčkem v sestavě nezačali špatně, převzali iniciativu. V první půli Tetteha skvěle vychytal Fryšták, šestnáctiletý Hložek z těžké pozice hlavičkoval do břevna.

Po pauze Sparta ztratila půdu pod nohama. Občas se hra příliš často vracela k obráncům a brankáři, občas přišla nepřesná přihrávka. Najednou tu byl pískot z tribun a na kopačkách domácích zavládla nervozita, která se s přibývajícím časem a skóre 0:0 stupňovala. Hlasité "Ščasný ven" znělo Letnou i po penaltě a vítězné brance Frýdka na 1:0.

Klub se rozhodl pod taktovkou Tomáše Rosického provést rozsáhlé změny. Teď potřebuje čas, aby se situace ustálila a bylo možné vyhodnotit, zda změny vedou k lepším výsledkům. Fanoušci na úspěch znovu čekat nechtějí.

Nejspíš trpěli příliš dlouho. Hložek, Plechatý ani zimní posily tak už nedostanou ani o minutu navíc. Jenže to je právě to, co tým po řadě změn potřebuje.

Trenéra Ščasného přitom nečekají snadné zápasy. Nejdřív se svým ansámblem pojede na Duklu, poté doma uvítá Baník. On i jeho svěřenci ví, že musí stůj co stůj dvakrát vyhrát, jinak opět uslyší pískot a urážky.

Kouč Bohemians Martin Hašek si po zápase poztěžoval, že rozhodčí nešel po střetu Chipcia a Závišky zkontrolovat video kvůli možné penaltě. Opomenul, že mohlo dojít pouze ke konzultaci s videorozhodčím přes sluchátko. Nicméně šlo o velmi hraniční souboj. Záviška se řítil do vápna, míč si mírně popostrčil před sebe a v té chvíli se s ním srazil ze strany dobíhající Chipciu.

Rozhodčí Proske okamžitě rozpažil. Jenže situace byla minimálně sporná. Pokud by Chipciu běžel vedle Závišky a ten v souboji tělo na tělo upadl, bylo by vše v pořádku. I z opakovaných záběrů jde ale vidět, že sparťanský záložník přiběhl do souboje ze strany a bez zájmu hrát míč. Prostě Závišku srazil.

Diskuze vzbudila také situace ze zápasu Slavia - Teplice, když v 82. minutě hostující obránce Jeřábek potáhl za dres Škodu a byl nařízen pokutový kop. Podobných tahání za dres je ve vápně za zápas nespočet. O penaltu ale nejspíš šlo, protože bránící hráč držel útočníka přece jen příliš důrazně a především dlouho. Snad budou slávističtí příznivci stejně shovívaví i v případě podobných situací u konkurenčních týmů, třeba Plzně.