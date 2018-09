Komentář: Eden? Pro Plzeň spíš očistec. A Kanga ukázal, že liga sexistická není

před 1 hodinou

Pět porážek za sebou, skóre 0:13. Ne, na Slavii se Plzni fakt nehraje dobře.

Komentář - Přestože sobotní šlágr fotbalové ligy ovlivnil rychlý gól a vyloučení Romana Hubníka, úřadující mistr se na Slavii moc nevytáhl. Tedy kromě dvou tří pološancí z kraje zápasu.

O Edenu jako ráji mají Plzeňští jiné představy i kvůli atmosféře, která utkání v posledních letech provází. Trenér Vrba měl pravdu, nevraživost ze strany slávistických fanoušků je nejen slyšitelná, ale téměř hmatatelná. Pokřiky typu "zkur.... Plzeň" za hranou jsou. Rivalita plní stadiony a tříbí atmosféru, ale nesmí přerůst v primitivní nenávist.

Na druhou stranu viktoriáni nemají červenobílým co vyčítat. Pískat a skandovat "jude Slavie" v momentě, kdy před výkopem desetiletá slečna hraje slávistickou hymnu na housle, na to taky musíte mít aspoň tři semestry na fakultě jaderné fyziky…

O další náboj se už před zápasem postarala nově zvolená komise rozhodčích, která se nerozpakovala na jeden z klíčových zápasů nominovat sudího Petra Ardeleána, jenž má vizitku Berbrova koně a jeden čas dokonce dělal řidiče někdejší šéfce rozhodčích Dagmar Damkové.

Konspirační teorie se naštěstí nenaplnily. Ano, po evidentní ruce Zemana v pokutovém území sice muselo Ardeleána opravit video, nicméně písknout dvě penalty v rozmezí 67 vteřin a ještě k tomu vyloučit plzeňského kapitána Hubníka, to už si dávku profesní statečnosti vyžaduje.

Sobotní zápas opět demonstroval, jak moc jsou pro Plzeň momentálně důležití dva hráči: Jan Kopic a Michael Krmenčík. Zatímco první z nich nestihl doléčit zranění z utkání proti Mladé Boleslavi a na trávníku Viktorii citelně chyběl, Krmenčík se nedokázal prosadit přes urostlého stopera Ngadeua, který silovou hru plzeňského střelce dokáže ustát. Stejně jako na jaře.

Kromě kamerunského obránce na domácí straně zazářili dva slávističtí odchovanci, kteří to paradoxně neměli s důvěrou vlastních fans vždycky úplně jednoduché. Jenže záložník Tomáš Souček od návratu z libereckého hostování udělal obrovský výkonnostní posun a patří mezi nejlepší hráče Fortuna:Ligy. Jaromír Zmrhal sobotním výkonem zase odpověděl nejen svým kritikům, ale třeba i kouči nároďáku Karlu Jarolímovi.

Chytne se konečně Sparta?

Slávistům tentokrát drželi palce i sparťané, jelikož se situace v čele tabulky opět vyrovnala. Letenští sice v pátek vyválčili tři body proti Dukle, ale ten výkon? Proti nejslabšímu týmu ligy to byla bída, velká bída…

Po zápase se sportovní ředitel Zdeněk Ščasný prohlásil za trenéra na dobu neurčitou. Což je poměrně odvážný krok, jelikož po reprezentační pauze čeká Letenské smrtící série: venku Baník, Plzeň a Olomouc, výživné menu proložené domácím zápasem s Libercem.

V Ostravě navíc bude chybět Guélor Kanga, který dostal čtvrtou žlutou za svlečený dres. Jasně, Spartě svým gólem pojistil tři body, ale že by ho natolik rozdováděla trefa proti Dukle? Kdo ví, třeba se mu jenom nechtělo trmácet se autobusem přes celou republiku.

Nicméně žlutou kartu od rozhodčího dostal Kanga naprosto oprávněně. Když se stejného prohřešku na US Open dopustila chudák tenistka Alizé Cornetová, která si přehodila obráceně navléknuté triko, také schytala napomenutí. Zatímco její mužští kolegové se na lavičce mezi gemy nestydatě vyvalují vysvlečeni do půl těla, tenistkám je dovoleno převlékat se pouze v šatnách. Možná je to sexismus, ale určitě je to velká škoda.

Na humor ale nemají náladu v Olomouci, na kterou po bezuzdné jízdě v minulém ročníku padla těžká kocovina. Zvlášť po nedělním zápase s Bohemians, který Sigma ztratila, přestože ještě po hodině hry vedla 2:0.

Na Hané by ale měli zachovat chladné hlavy. Šest porážek ze sedmi zápasů je sice strašidelná bilance, ale výkony týmu většinou neodpovídaly mizerným výsledkům. Na poháry to v této sezoně už asi nebude, ale na druholigový defétismus je ještě čas. Zápasů čekají tým Václava Jílka pořád mraky.