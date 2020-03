Komentář: V hlavní roli VAR. Více než video česká liga potřebuje přesnější rozhodčí

Dvě podobné situace, dva zásahy VAR. Zápasy o titul ve fotbalové lize o víkendu ovlivnili videorozhodčí - jak v Plzni, kterou opakované záběry spasily od gólu Mészárose, tak v Edenu, kde zase uchránili Slavii před trefou Tetteha.

Rozhodčí má být k videu zavolán pouze v případě flagrantní chyby. Má ho opravit, ne nabídnout sudím možnost si inkriminovanou situaci znovu prohlédnout a posuzovat ji teprve na základě opakovaných záběrů.

Toť mantra, která dokola zaznívá na seminářích (nejen) pro rozhodčí.

Naprosto trefně to po derby vystihl sparťanský kapitán Bořek Dočkal: "Před sezonou jsem byl na školení a říkali nám, kdy má být rozhodčí zavolaný. Je to ve chvíli, kdy je jasné pochybení a deset z deseti lidí řekne, že to tak je. A tohle ten případ podle mě nebyl."

Jak komfortní je mít druhou šanci, možnost posoudit situaci znovu… Nicméně spoléhat na supervizi kolegů u monitoru je trestuhodný alibismus. Rozhodčí by měl být odpovědný už za své rozhodnutí na hřišti. A v drtivé většině si stát za svým verdiktem, protože je… správný.

Místo toho se v lize množí situace, kdy hráči, trenéři a fanoušci místo oslav zůstávají s otevřenými ústy. Z fotbalu je bramboračka. A občas to zajde i do takového extrému, který se udál loni v zápase Slavie na Bohemce, kdy slavící domácí fanoušci v mžiku nechápavě zírali na penaltu na druhé straně…

Pojďme ale zpátky do Plzně. V 56. minutě sobotního zápasu s Českými Budějovicemi se hosté radovali z branky Mészárose, jenže sudí Pechanec gól neuznal kvůli postrčení Kovaříka hostujícím Čoličem.

Ke kontaktu došlo, ale byl to skutečně faul takový, že bylo třeba kvůli němu odvolávat gól? Notabene měnit původní rozhodnutí?

"To si děláte pr…" Takto se k incidentu na svém Twitteru vyjádřil budějovický obránce Jiří Kladrubský.

"VAR postupoval v souladu s protokolem, kdy kontroloval - jako pokaždé - herní situaci předcházející dosažení branky. VAR ve zmíněné situaci registroval zjevný útočný faul hostujícího hráče - vražení do domácího hráče. VAR doporučil přezkum této herní situace, jelikož si rozhodčí tohoto porušení pravidel na hrací ploše nevšiml." Takto se k incidentu vyjádřila komise rozhodčích.

Nechme se překvapit, zda bude rozhodčí Pechanec za toto nevšimnutí jakkoli potrestán.