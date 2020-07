Byl jsem flink, přiznal rekordman Kolář. Výhru v anketě by kdysi bral za bláznovství

Když brankář Ondřej Kolář před pár lety zápolil s vleklým zraněním a také neměl úplně ideální přístup k tréninku, ani ve snu by ho nenapadlo, že bude jednou zvolen nejlepším hráčem sezony první fotbalové ligy.

Pětadvacetiletého gólmana, který pomohl pražské Slavii rekordními 23 nulami k obhajobě titulu, vítězství v anketě LFA velmi překvapilo. V další sezoně by ještě rád zůstal v Edenu a poté by si chtěl vyzkoušet zahraničí. Nejvíc ho láká španělská liga.

"Je to pro mě velké překvapení. Ještě nedávno jsem laboroval se zraněním, dva roky jsem nehrál fotbal a nevěděl, co se mnou bude dál. Měl jsem černé myšlenky. Tohle je pro mě takové ocenění a strašně moc si toho vážím," řekl novinářům Kolář.

Před pár lety by nevěřil, že takové ocenění může získat. Zlomem v jeho kariéře bylo, že se během působení v Liberci potkal s nynějším trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským a jeho realizačním týmem.

"Každý zná moji minulost, byl jsem flink. Kdybych nepotkal trenéry, kdo ví, co by se mnou bylo. Trenéři tehdy zavolali rodičům, už si se mnou taky nevěděli rady. Se mnou pak rodiče taky hovořili, což bylo asi to poslední, co mi mohlo pomoci," uvedl Kolář.

"Pak už jsem začal poslouchat i trenéry. Oni se se mnou naučili pracovat, věděli, co se mnou musí dělat, a začalo to šlapat. Je pravda, že jim vděčím úplně za všechno, za dosavadní kariéru. Kdyby mi někdo před lety řekl, že budu chytat Ligu mistrů, budu získávat trofeje, tak si řeknu, že je blázen," doplnil Kolář.

V hlasování kapitánů a trenérů ligových týmů a vybraných novinářů zvítězil jasně před obhájcem prvenství záložníkem Tomášem Součkem, jenž v zimě odešel do anglického West Hamu. "Těch hráčů, kteří mohli to ocenění dostat, je hodně. Ať už třeba Nico Stanciu od nás, v Plzni i ve Spartě je spousta šikovných hráčů, i v ostatních klubech. Takže o to víc si toho vážím vzhledem k tomu, jaká byla konkurence," podotkl Kolář.

V ligové sezoně si připsal 23 nul a překonal český i československý rekord. "Určitě bych lhal, kdybych řekl, že jsem to nesledoval. Spousta lidí mi začala psát. Když jsem přeskočil poslední jméno, tak se mi ulevilo. Samozřejmě bych byl rád, kdyby příští sezonu bylo něco podobného. Vím, že těch nul je straně moc. Ale udělám vše pro to, abych klukům pomohl a aspoň se k tomu trochu přiblížil," řekl Kolář.

V příští sezoně by ještě rád zůstal ve Slavii. "V tomhle máme domluvu i s trenéry a panem (šéfem klubu Jaroslavem) Tvrdíkem. Už delší dobu se o tom bavíme, chtěl bych ještě sezonu vydržet ve Slavii a zahrát si znovu skupinu Ligy mistrů. Ale pak bych chtěl vyzkoušet zahraničí, je to takový můj sportovní sen. Zkusit si něco jiného, jestli na to mám, nebo ne," uvedl Kolář.

"Chtěl bych si jednou zahrát španělský fotbal, mám ho hrozně rád. Je technický, což by mi vyhovovalo. Jednou bych si chtěl zahrát i proti Realu Madrid. Doufám, že mě to potká buď ještě v Lize mistrů se Slavií, nebo jednou ve španělské lize," dodal Kolář.

V noci na dnešek si užíval se spoluhráči oslavy obhajoby titulu, který si Pražané zajistili už dříve. "Věděli jsme, že je konec sezony, že si to můžeme dovolit. Takže z nás všechno spadlo. Já osobně jsem spal asi hodinu, takže se těším, až si půjdu lehnout. Jsem docela unavený. Neříkám, že to nebude pokračovat, ale určitě ne dnes," uvedl s úsměvem.

Rád by se více prosadil v reprezentaci, za kterou si zatím připsal jen jeden start. "Každý chce hrát za národní tým, já nejsem jiný. Chtěl bych se probojovat na post jedničky, určitě bych byl rád, kdyby to bylo na Euru. Ale je tam dost velká konkurence. Tomášové Vaclík a Koubek, Jirka Pavlenka, to jsou výborní gólmani a super kluci. Takže se o to popereme, a kdo bude mít aktuálně nejlepší formu, bude chytat," podotkl Kolář.