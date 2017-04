Kouč Jablonce chtěl střídat, ale sudí mu to nedovolil. A Slavia vyrovnala

před 33 minutami

"Těsně před inkasovanou brankou jsme chtěli střídat, ale čtvrtý rozhodčí nám to bohužel neumožnil. Možná kdybychom střídali, tak jsme gól nedostali," smutnil kouč Jablonce Zdeněk Klucký po remízovém zápase se Slavií.

Praha - Jablonec si týden po domácí blamáží s Příbramí vyšlápl na Slavii. Z Edenu si ale svěřenci trenéra Zdeňka Kluckého nakonec odvezli pouhý bod za remízu 1:1.

"Těsně před inkasovanou brankou jsme chtěli střídat, ale čtvrtý rozhodčí nám to bohužel neumožnil. Možná kdybychom střídali, tak jsme gól nedostali. Proto jsem se v závěru rozčiloval na čtvrtého sudího," zlobil se po zápase kouč hostů na čtvrtého arbitra Radka Příhodu.

"Rozhodčí nám své rozhodnutí vysvětlil tak, že nemáme střídání připravené. Chtěli jsme sundat Pospíšila, abychom rozdrobili hru. Bylo několik možností vystřídat, kdy byla hra přerušená, ale rozhodčí nás tam nepustili," dodal.

Jablonec se dostal do vedení v 73. minutě, kdy si dal vlastní branku Michael Lüftner. "Ve hře to bylo vyrovnané, ale gólové šance jsme si vytvářeli my. Minimálně pět gólových příležitostí jsme neproměnili. Nakonec si Slavia musela dát vlastní branku," pokračoval Klucký.

Jablonečtí šli během zápasu dvakrát sami na brankáře Pavlenku, který ale parádně vychytal Trávníka i Kubistu. "V týdnu jsme cvičili nájezdy jeden na jednoho. V tréninku hráči ty šance dávali, ale v zápase to nedají," smutnil šestapadesátiletý kouč.

"Zápasy před Příbramí jsme také hráli velmi slušně, ale když se na to podívám z hlediska výkonu proti Slavii, tak asi pokuty pomohly," vrátil se ještě Klucký ke kroku vedení po domácí prohře s týmem bojující o záchranu.

Slavia během týdne vypadla se Zlínem z domácího poháru a Klucký přiznal, že se inspiroval taktikou týmu Bohumila Pánika. "Dneska jsme měli hru Slavie nastudovanou, byli jsme se během týdne podívat na pohárové utkání se Zlínem. Snažili jsme se napadat vysoko, což se nám dařilo, protože měla Slavie problémy s rozehrávkou."

autor: David Janeczek | před 33 minutami

