Klidně to mohl být remízový zápas, říká liberecký kouč Holoubek. Spartě děkuje za vřelé přijetí

před 9 hodinami

Trenér David Holoubek se vrátil na Letnou. Poprvé ale přijel v roli trenéra hostujícího celku, jeho Liberec prohrál 0:2.

Jaký byl návrat na Spartu?

Rozdělil bych to na dvě roviny. Co se týče výsledku, tak ten nebyl dobrý, ale to přijetí tady bylo skvělé. Děkuji za něj.

Jak byste tedy zhodnotil hru Liberce?

První poločas jsme totálně prospali. Vůbec jsme si nezasloužili dát gól. Ve druhém poločase už jsme ale nastoupili v úplně jiném stylu. Měli jsme šance, které jsme nedali, a to nás v závěru vytrestalo tou penaltou. Myslím, že to klidně mohl být remízový zápas.

Co přesně jste zlepšili do druhé půle?

Trochu jsme poupravili rozestavení, ale hlavně jsem klukům vytýkal chybějící dravost a chuť se rvát o výsledek. Jsem rád, že ve druhém poločase z kluků spadl ostych. Druhá půle už se mi líbila, hráči ukázali, že se se Spartou mohou měřit.

Když jste dostali v páté minutě gól, nenapadlo vás, že by to mohlo skončit i výrazněji?

To je dobrá otázka. Máte pravdu, že mi to proletělo hlavou, že by toho mohlo dopadnout špatně. Naštěstí se to ale nestalo.

Jakým způsobem jste se chystali na Spartu?

Naše příprava byla stoprocentní. V týdnu jsme se Spartě usilovně věnovali a musím říct, že hlavně ve druhém poločase jsme tomu dali všechno. Bohužel jsme ty taktické plány nedokázali úplně realizovat.

Připravovali jste se nějak speciálně na posily Sparty, hlavně Stanciua a Kangu? Co říkáte na jejich výkony?

Věděli jsme, že budou hrát. Ono by to jinak ani nedávalo moc smysl, přeci jen stáli Spartu dost peněz. Ale nedá se říct, že bychom jim věnovali nějaké speciální přípravy. Spíše jsme se chystali na Spartu jako celek. Co se týče té druhé otázky, tak si myslím, že jsou to jednoznačně výborní hráči, a je dobře, že přišli. Českou ligu to okoření.

A co říkáte na vaše, tedy liberecké posily?

Stoper Taras (Kačaraba - pozn. aut.) zavinil penaltu, ale tu mu vyčítat nebudu. Ta ale spíše přišla z toho stylu hry, kterým jsme se na konci prezentovali. Bylo to vabank. Jinak je ale Taras na stopera dost rychlý. Záložník Oscar má hodně dobrý první dotek s míčem, hrál slušně. Ale celkově všichni hráči odehráli průměrné utkání.

Sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný v rozhovoru řekl, že se Sparta po působení vás a kouče Rady musí vrátit zpátky do dominantní role. Co na ta slova říkáte?

Je to jenom štiplavý titulek, nic víc. Já jsem ten rozhovor viděl, a myslím, že se to tam docela vysvětlilo. Novináři z toho udělali akorát štiplavý titulek, aby si to lidi přečetli.