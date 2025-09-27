Česká liga

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Jaroslav Pešta Jaroslav Pešta
před 3 hodinami
Štreka dlouhá 145 kilometrů ze Smržovky na Letnou dá pořádně zabrat i vytrénovanému cyklistovi. Teď si ale představte, že celou cestu absolvujete v trakaři. Nebo ještě hůř: ten trakař musíte tlačit. Bizarní výpravu na slavné derby pražských S podnikli před šedesáti lety dva fotbaloví nadšenci.
Cesta trakařem ze Smržovky do Prahy
Cesta trakařem ze Smržovky do Prahy | Foto: Městské muzeum v Železném Brodě

Jednoho dne roku 1965 se ve Smržovce, v hospodě u piva, dva sousedé, přátelé, ale i fotbaloví rivalové bavili o tom, zda Slavia se z druhé ligy zase vrátí do elitní společnosti.

"Nevěřím tomu, Plzeň je lepší. Budete si muset ještě rok počkat," pravil rozvážně sparťan František Pacák. "Kdepak, Slavia to dokáže, určitě bude zase v první lize," oponoval svému kamarádovi Antonín Pavlíček.

Debata pokračovala, oba aktéři se však odmítali ze svých pozic byť jen pohnout. Jak to vyřešit? "Tak dobře. Když Slavia postoupí, tak tě svezu na podzimní derby na trakaři," přišel s bláznivým nápadem Pacák.

A sázka byla na světě. Dokonce stvrzena notářem, ale spíš z recese než z představy, že by k jejímu naplnění opravdu mohlo dojít. Jenže Slavia postoupila a Pavlíček svůj slib splnil.

V Totexu, kde byl jako technik zaměstnán, mu vyrobili trakař kovové konstrukce, který měl odrazová sklíčka, směrovky, brzdy, klakson i lékárničku. Zhotovili mu i postroj, který rozkládal váhu na ramena.

Na startu této cesty se na smržovském náměstí sešli snad všichni obyvatelé tohoto podhorského městečka. Výpravu doplňovali kuchař, masér a další přátelé na čtyřkoláku s různým vybavením a se dvěma stany - jeden ve slávistických a druhý ve sparťanských barvách.

Cesta vedla přes Tanvald, Držkov, Železný Brod, Turnov a Mladou Boleslav. Všude byli vítáni spoustou lidí, někde i s kapelami a v některých podnicích dokonce přerušili výrobu, protože trakař byl obrovskou událostí.

Především pro Pavlíčka to s přibývajícími kilometry nebylo nic jednoduchého. Rostla únava, objevovaly se puchýře. Každý večer tábořili a ráno zase vyráželi.

Denní strava byla jednoduchá: řízek s bramborovým salátem. "Dlouho jsem pak tuto dobrotu nemohl ani vidět," netajil později Pacák a Pavlíček s ním souhlasil.

Do Prahy dojela sledovaná dvojice za šest dní, a podtrhla tak výjimečnost pražského derby. Oba kluby se totiž po letech nuceného přejmenování na Sokolovo a Dynamo vrátily ke svým tradičním názvům, utkání sledovalo rekordních 50 tisíc diváků a šlo o historicky první utkání, které přímým přenosem vysílala televize.

A v poločase tohoto střetnutí se Pavlíček s Pacákem s bouřlivými ovacemi objevili na atletické dráze strahovského stadionu, na kterém udělali jedno kolečko. Dočkali se stejného potlesku jako střelci dvou sparťanských a slávistických gólů.

Výprava projela celkem 42 obcemi a vydělala 80 tisíc korun, které byly ve Spartaku Smržovka rozděleny mezi jednotlivé oddíly.

Oba hlavní aktéři si nenechali ani korunu. Zůstaly jim jen dva stany a zkušenost. A když se Pacák po letech zeptal Pavlíčka, jestli by se znovu vsadili, tak ten se zasmál: "Franto, vsaď se, že už se nikdy nevsadím."

Po šedesáti letech tento příběh, který popsali a zdokumentovali tvůrci stránky Trakaremnaderby.cz, znovu ožívá.

Parta nadšenců má akci pod názvem Trakařem na derby 2025 odstartovat 28. září tam, kde se celý příběh tehdy zrodil.

Má putovat stejnou trasou jako kdysi Pavlíček s Pacákem a dorazí na derby, které je na programu 5. října na Letné.

 
Chance Liga Fotbal sport

