Kauza Vaněk? Jeden test stojí pět tisíc, nemůžeme kontrolovat každého, říká šéf dopingových komisařů

před 1 hodinou

Testy jsou drahé a každý fotbalista kontrolou projít nemusí, říká ke drogové kauze Ondřeje Vaňka a Jana Kopice šéf Antidopingového výboru ČR Jan Chlumský.

Praha - Prvoligový fotbalista užívá drogy, ale odhalí to až telefonní odposlechy a soudní vyšetřování? Kauza plzeňských hráčů Ondřeje Vaňka a Jana Kopice, kteří se jako svědci připletli do vyšetřování Vítězslava Meišnera, který je obžalovaný z distribuce extáze a kokainu, vyvolává řadu otázek.

Například tu, jak mohl Vaněk, který byl podle odposlechů zákazníkem obžalovaného, nastupovat pravidelně v české lize bez dopingového nálezu. "Ve vybraných utkáních se testují jen dva hráči z každé soupisky a vybírají se losem. Může se tedy stát, že někdo není testován celý rok nebo i celou kariéru," řekl Aktuálně.cz šéf Antidopingového výboru ČR Jan Chlumský.

Za sezonu tak projde testy zhruba 60 až 80 fotbalistů. "A to je relativně málo, jenže jeden takový test stojí téměř pět tisíc korun. Nemůžeme si dovolit testovat každého a je jedno, jestli jde o fotbalistu nebo o atleta, ani tam netestujeme každého medailistu na mistrovství republiky," uvádí Chlumský.

Podle odposlechů měl Kopic dealerovi půjčit peníze a Vaněk přímo kupovat psychotropní látky, dokonce si s Meišnerem telefonoval den v květnu minulého roku před utkáním v Mladé Boleslavi, kde Plzeň prohrála 0:2 (více čtěte zde).

Plzeňský záložník ale do utkání nezasáhl a nebyl ani na lavičce. Proto je Antidopingový výbor bez šance, že by v případě soudního prokázání užívání drog mohl fotbalistu zpětně potrestat.

"Extáze a kokain obsahují látky, které jsou zakázané při soutěži. Pokud hráči nejsou pozitivní při testu, tak jsou tresty v kompetenci klubů nebo orgánů činných v trestním řízení," vysvětluje šéf výboru.

Pokud vyšetřování prokáže, že hráči užívali tvrdé drogy, mohla by se celou záležitostí zabývat i etická komise FAČR, jež by mohla viníky potrestat za znevážení jména fotbalu. "U celého případu bude záležet také, jak se k tomu postaví klub. Fotbalová asociace se bude rozhodovat také podle výsledků trestního řízení," řekl Aktuálně.cz ředitel právního oddělení FAČR Jan Pauly.

Extáze vyprchá z těla v řádu hodin i dnů

Navíc tento typ rekreačních drog nevydrží v těle sportovce tak dlouho. "Je to záležitost několika hodin i dnů, záleží, jaká je to dávka nebo jaká je frekvence užívání. Když si něco vezme a po týdnu jde na dopingovou kontrolu, už se nemusí nic zjistit," říká Chlumský.

Plzeň si už v minulosti jednou drogovou kauzou prošla. To když v roce 2011 v zápase Ligy mistrů neprošel dopingovým testem obránce Viktorie David Bystroň. Jeho vzorek byl pozitivní na látky, které jsou obsažené v pervitinu. Stoper tehdy dostal zákaz činnosti na dva roky a po uplynutí trestu se už marně pokoušel o návrat na nejvyšší fotbalovou úroveň.

Testy v pohárových soutěžích a české lize se ovšem nijak neliší. "Jsou to stejné metody, stejné laboratorní testy, i přístup je úplně stejný, někdy se mění počet testovaných z obou týmů, může to být jeden a jeden, někdy tři a tři. Ale opět je to o štěstí," dodává Chlumský.

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou