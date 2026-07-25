Katastrofální start Plzně. Vyhlásila útok na titul, dostala ale lekci od Liberce

Fotbalisté Plzeň hned na úvod nové ligové sezony ztratili, v prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1:3.
Slovan se dostal v 27. minutě do vedení po vlastní brance domácího Tomáše Ladry, brzy po pauze srovnal z penalty Dávid Krčík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Afolabi Soliu. V páté minutě nastavení ještě přidal pojistku Patrik Dulay.
Viktoria, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po pěti zápasech. Severočechům nadmíru vyšla soutěžní premiéra pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem, v nejvyšší soutěži bodovali po sérii pěti porážek ze závěru minulé sezony.
1. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:3 (0:1)
Branky: 51. Krčík z pen. - 27. vlastní Ladra, 76. Soliu, 90.+5 Dulay. Rozhodčí: Rouček - Machač, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Vydra, Boháč - Koželuh, Hodouš, Masopust, Krollis, Dulay. Diváci: 10.068.
Plzeň: Wiegele - Memič (46. Boháč), Krčík, Dweh, Doski - Hrošovský, Červ (46. Pirgič) - Sojka, Ladra (81. Faal), Višinský (46. Kabongo) - Lawal (46. Vydra). Trenér: Hyský.
Liberec: Koubek - Koželuh (62. Mikula), Drakpe, Hůlka, Kayondo - Stránský (75. Faye), Masopust - Dulay, Kušej (86. Letenay), Hodouš (62. Soliu) - Mašek (75. Krollis). Trenér: Fodrek.
FK Teplice - Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)
Branky: 20. a 55. Pulkrab, 83. Auta - 67. Almási. Rozhodčí: Opočenský - Kříž, Ježek - Zelinka (video). ŽK: Radosta, Hopi, Fortelný - Havel. Diváci: 5095.
Teplice: Trmal - Bílek, Vientiess, Večerka (78. Takács), Riznič (62. Hopi) - L. Mareček, Fortelný - Radosta, M. Čermák (88. Náprstek), Krejčí (78. Auta) - Pulkrab (88. D. Mareček). Trenér: Frťala.
Bohemians: Frühwald - Havel, Heidenreich (63. Vondra), Lischka, Kovařík (63. Vala) - Smrž (70. Zeman), Sakala - Matoušek (82. Černý), A. Čermák, Pilař (82. Banda) - Almási. Trenér: Veselý.
FC Zlín - Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Branka: 60. Jurečka. Rozhodčí: Černý - Malimánek, Žurovec - Adam (video). ŽK: Hellebrand, Pišoja, Poznar, Světlík (asistent trenéra, všichni Zlín). Diváci: 5513.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kukučka, Pišoja - Appiah (89. Toure), Nombil, Hellebrand (76. Cupák), Ulbrich (76. Fojtů), Bartošák (64. Dorňák) - Šmiga (64. Poznar). Trenér: Červenka.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Chaluš, Míček - Bewene (90. Frydrych), Nogha, Musák (66. Kubala), Planka (78. Holzer), Sinjavskij - Gning (78. Škrkoň), Jurečka (66. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
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