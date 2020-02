Kat Sparty Malinský: Sparta by měla uvažovat, jestli mě nemá koupit

Foto: Milan Kammermayer

Michal Muzikant

Na podzim řídil Tomáš Malinský dvěma góly domácí vítězství Liberce nad Spartou 3:1. Před soubojem na Letné si na toto utkání vzpomněl a svůj brankový počin zopakoval. Vyhecovali ho k tomu i sparťanští fanoušci, kteří na něj hanlivě pokřikovali. "Věděli jsme, že na něj budou pískat. Díky nim neztrácel koncentraci. Děkujeme," komentoval téma liberecký trenér Pavel Hoftych.

Hrdina sobotního podvečera souhlasí. V lize vstřelil dvanáct branek, z toho šest Spartě. V této sezoně z pěti byly čtyři právě do sítě Letenských. Malinský se tak stal nejlepším střelcem Slovanu ve vzájemných soubojích.

Pro Liberec i vás osobně to nemohlo dopadnout lépe, co říkáte?

Vždycky to může dopadnout líp, mohl jsem dát třeba tři góly. Ne, teď vážně, je to super, dva góly, pokora. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že tady vyhrajeme, tak tomu ani nevěříme.

Sparta je střelecky váš oblíbený soupeř, čím to je?

Je to čistě náhoda, ale asi by měli uvažovat, jestli by mě neměli koupit.

Jste nejlepším střelcem Slovanu proti Spartě. Jaké to je?

Je to paráda. Pojďme ty góly ještě navýšit.

Vzpomněl jste si na vydařený podzimní zápas?

Člověk to má pořád v hlavě. Vždycky, když teď budeme hrát se Spartou, tak mi to naskočí. Jsou to pěkné vzpomínky.

Několikrát jste nabíhal za obranu a míč nedostal. Na spoluhráče jste rozhazoval rukama. Cítil jste, že míče za obranu budou recept?

Věděl jsem, že když budeme schopni otáčet hru a dostaneme balón za obranu, tak to bude na Spartu fungovat a to se potvrdilo.

Bylo podle vás vidět, že Sparta není v pohodě?

Dívali jsme se na její poslední zápasy v přípravě, kde měli těžké soupeře. Myslím si, že asi byli v pohodě, dodneška. Teď se v tom asi budou zase babrat, ale to je jejich věc.

Po žlutém zákroku Martina Frýdka... 🟡⁉️ pic.twitter.com/xKZ7ohIcIV — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) February 15, 2020

Motivoval vás i negativní pokřik z tribun?

Musím říct, že mě to dokáže spíš vyhecovat a je pěkný, když slyšíte své jméno a křičí ho tolik lidí.

Co řeknete k oslavě před sparťanskými fanoušky?

To už byl takový trans. Já jsem si vysnil, že bych tady ten gól chtěl dát. Podařilo se a dál jsem to už nevnímal a radoval se.

Ale dostal jste za to žlutou kartu. Čekal jste to?

Nevím, jak to je v jiných ligách, ale prý to bylo za provokování. Na jednu stranu mě to mrzí, protože teď mám tři žluté a mohl jsem mít dvě.

Řekl byste teď s klidnou hlavou, že byste si takovou oslavu odpustil?

Neodpustil. Chtěl jsem si to užít.