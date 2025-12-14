Zlín smetl Olomouc, podzim zakončily vítězně i Plzeň a Karviná

Zlín po ligových čtyřech prohrách rozdrtil Olomouc 5:0, Plzeň v 19. kole porazila Duklu Praha 2:0 a Karviná domácí Bohemians 1905 3:0.
Zlín slavil nejvyšší ligovou výhru v historii
Zlín deklasoval doma Olomouc 5:0 a zvítězil po sérii čtyř porážek. O nejvyšší výhru "Ševců" v samostatné ligové historii se zasloužili v úvodu duelu Stanley Kanu a Michal Cupák, po přestávce pak tříbodový zisk nováčka pojistil Stanislav Petruta hattrickem v rozmezí 20 minut.
Zlín doma v lize triumfoval po šesti zápasech a přezimuje na devátém místě tabulky. Olomouc prohrála třetí kolo za sebou a zaznamenala nejvyšší ligovou prohru od dubna, kdy doma podlehla Slavii rovněž 0:5.
Horší debakl zažila jen v listopadu 1999 na Spartě (0:6). V tabulce je na osmé pozici o bod před dnešním soupeřem. Hanáky ještě čeká ve čtvrtek domácí duel s Poznaní, v němž budou usilovat o postup do vyřazovací části Konferenční ligy.
Domácí si na cestě z vybřednutí výsledkové krize nemohli přát lepší úvod. Ve středu hřiště vybojoval míč Ulbrich a vyslal kolmici na Kanua. Nigerijský útočník si pohlídal ofsajdové postavení a z hranice šestnáctky vypálil tvrdou ránu, na kterou nemohl Koutný reagovat. Kanu se prosadil v ligové sezoně počtvrté.
"Ševcům" nalil gól do žil velký optimismus, Ulbrichova šance ještě skončila střelou do boční sítě, další rychlý brejk pak už druhým gólem.
Cupák obral na půlící čáře o míč Berana, vyměnil si ho ve sprintu s Kanuem a ani s jeho ranou nestihl Koutný nic udělat. Cupák skóroval popáté během ligového podzimu.
Sigma odstartovala svoji ofenzivu Spáčilovou střelou ze střední vzdálenosti, ale k vážnějšímu ohrožení Dostála se nepropracovala. Obranné řady domácích fungovaly bezchybně, navíc zásobovaly spoluhráče pěknými pasy. Po jednom z nich mohl přidat třetí gól Petruta, jenže selhal v zakončení před Koutným.
Zlínu tento způsob hry vyhovoval. Platonická převaha Hanáků k ničemu vážnějšímu nevedla. Několik centrů zlikvidoval Dostál, často mu stačilo jen kontrolovat pokusy a nepřesné přihrávky pohárového účastníka.
Hosté po přestávce posílili útok příchodem Tijaniho, ale promítlo se to pouze do většího držení míče. Zlín se držel pevné obrany a rychlých brejků, což se mu bohatě vyplatilo.
Bartošák vyzval v 55. minutě Petrutu k velkému sólu do rozhozené olomoucké obrany, dvacetiletý odchovanec Zlína si s ním poradil náramně, přeloboval Koutného a oslavil svůj první ligový gól v kariéře.
Sigma i v dalším průběhu marně hledala recept, jak vyzrát na organizovanou obranu Zlína. V 61. minutě trefil střídající kanonýr Kliment tyč Dostálovy branky. Olomouc vyráběla velké chyby v obraně a jejich katem se stal mladík Petruta.
Nejprve využil kiksu Janoška, obešel stopera Krále a nedal Koutnému šanci. O dvě minuty později pak nikým neatakován završil střelou z hranice šestnáctky třígólové představení. Hanáci přitom měli před tímto duelem nejlepší obranu v lize, což už neplatí.
Zdecimovaná Sigma se už na nic nezmohla, po nečekané čtvrteční porážce 1:2 na Gibraltaru s Lincolnem Red Imps v Konferenční lize dostala další ránu.
V samostatné lize vyrovnala svou nejvyšší venkovní porážku, stejným poměrem naposledy podlehla Spartě v květnu 2014. Svěřenci trenéra Janotky zvítězili venku v ligové sezoně jen ve dvou z 10 zápasů a v ročníku tam získali pouze devět z celkových 27 bodů.
Plzeň přezimuje tři body za Jabloncem
Hráči Plzně porazili pražskou Duklu 2:0. Západočechy poslal v závěrečném zápase podzimní části sezony do vedení před pauzou Rafiu Durosinmi a v 65. minutě přidal pojistku Václav Jemelka.
Viktoria částečně odčinila minulou ligovou porážku 0:3 na stadionu Slovácka, zvítězila teprve podruhé z posledních pěti kol a přezimuje se ztrátou 13 bodů na lídra tabulky Slavii a tří bodů na třetí Jablonec.
Západočeši Dukle oplatili prohru 0:2 ze srpnového utkání na Julisce a ovládli desátý z posledních 11 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. Pražané šest kol po sobě nezvítězili a na 14. místě mají stejně bodů jako poslední Slovácko.
Plzeňští nastoupili se třemi změnami v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy proti Panathinaikosu v Aténách, kde navzdory dlouhému oslabení remizovali bez branek.
Jeden z nových členů zahajovací jedenáctky Markovič musel ale už po osmi minutách kvůli zranění střídat a přepustil místo Dwehovi.
Viktoria od úvodu naprosto dominovala a v první půli mohla dát více branek než jednu. Hosty držel gólman Matrevics, který v deváté minutě vytáhl Ladrovu střelu k tyči. Poté se domácí marně dožadovali penalty za údajný faul na Dweha ve vápně.
Po necelé čtvrthodině Adu z levé strany nahrál před branku, Durosinmi ale zblízka těsně minul. Poté Matrevics dvakrát zasáhl proti Červově střele z hranice vápna.
Západočeši měli drtivý tlak, neprosadil se však ani ve 33. minutě agilní Adu, jehož ránu zpoza vyrazil Matrevics.
Lotyšského gólmana vzápětí nepřekonal hlavičkou zblízka Durosinmi, stejný hráč už ale v 41. minutě přece jen otevřel skóre.
Nigerijský útočník se na hranici vápna zbavil tří protihráčů, obtočil se kolem Hunala a přes Matrevicse lehce dloubl balon do sítě. Nigerijský útočník se trefil posedmé v ligovém ročníku.
Necelých pět minut po přestávce mohl Durosinmi přidat druhou branku v utkání, po chybě gólmana Dukly ale z velkého úhlu zamířil jen do tyče. Poté z přímého kopu z ideální pozice za vápnem minul Ladra.
Dukla poprvé výrazněji zahrozila až po hodině hry. Po přímém kopu se se odrazil balon k Hunalovi, jehož pokutový pokus k tyči vyrazil Wiegele. Poté v dobré šanci Šehovič vystřelil jen slabě po zemi do domácího gólmana.
V době, kdy se Pražané herně zvedali, inkasovali podruhé. Ladra si u pravé lajny několikrát vyměnil míč s Dwehem, liberijský obránce pak nacentroval, Adu sklepl před branku a Jemelka v 65. minutě zblízka překonal Matrevicse.
Plzeňský zadák si připsal druhý soutěžní gól v sezoně a částečně jím napravil vyloučení ve čtvrtečním duelu v Aténách.
V 87. minutě po centru z levé strany překonal Matrevicse hlavičkou Durosinmi, z druhého gólu v utkání se ale nakonec radovat nemohl, neboť přihrávající Adu přebíral míč v těsném ofsajdu.
Viktoria i v jedenáctém domácím ligovém duelu s Duklou bodovala. Pražané venku v nejvyšší soutěži ani v desátém zápase v sezoně nezvítězili a spolu se Slováckem jsou tam nejhorší.
Karviná udeřila v druhém poločase
Hosté rozhodli v závěrečné dvacetiminutovce, postupně skórovali Ebrima Singhateh z penalty, Lucky Ezeh a Emmanuel Ayaosi. Slezané jsou v neúplném pořadí na čtvrtém místě, Pražanům patří 12. pozice.
Bohemians nebodovali v lize s Karvinou po třech zápasech a podzim zakončili čtyřmi porážkami v řadě. Karviná prohrála jediné z osmi ligových utkání pod vedením nového kouče Jarolíma.
Bohemians pojali utkání jako oslavu 120. výročí založení klubu. Před začátkem členové vedení v čele s majitelem Dariuszem Jakubowiczem a čestným prezidentem Antonínem Panenkou symbolicky poklepali na základní kámen nového Ďolíčku, jehož přestavba by měla naplno začít v únoru. Hráči odehráli zápas ve výročních bílých dresech se zelenými a zlatými prvky.
Od samého úvodu ale "Klokani" příliš důvodů k radosti neměli, Karviná byla nebezpečnějším týmem. V 21. minutě Šigut vnějším nártem našel na přední tyčí Samka a ten ve skluzu minul bránu jen o centimetry.
Vzápětí musel Reichl vytáhnout skvělý zákrok proti Šigutově tečované ráně zpoza vápna a zasáhnout musel i proti Singhatehově pokusu z dobré pozice. Domácí zahrozili jen nedůraznou hlavičkou Adama Kadlece v 33. minutě.
Pouhých 55 sekund po změně stran trefil Šigut obstřelem tyč. V 57. minutě po zaváhání obrany zkoušel Čermák přehodit Lapeše, karvinský brankář se stihl vrátit. Poradil si i s technickým zakončením Pleštila.
V posledních pěti vzájemných duelech skórovala pokaždé obě mužstva, k tomu ale bylo dnes v Ďolíčku dlouho daleko. Skóre se změnilo až v 70. minutě.
Singhatehův centr dopadl ve vápně Vondrovi na ruku a sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. Tu si vzal sám Singhateh a s přehledem zapsal druhý gól v ligovém ročníku.
Střelecký zápis gambijského útočníka vyrovnal v 79. minutě jeho náhradník Ezeh. Šigut vyvezl míč po pravé straně, nachystal nigerijskému fotbalistovi střeleckou pozici na hranici vápna a ten nekompromisně poslal míč pod břevno.
Domácí už se na odpověď nezmohli, naopak v 87. minutě si Ayaosi pohrál s obranou a zakončil na přední tyč. Nigerijský křídelník dal pátou ligovou branku v ročníku, všechny nastřílel v posledních sedmi zápasech.
Karviná zažívá nejlepší sezonu v klubové historii, se 32 body má v této fázi soutěže o devět bodů více než loni. Naopak Bohemians poprvé v éře trenéra Veselého nepřekročili po 19. kole dvacetibodovou hranici, nasbírali jich dosud jen 19.
9. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:3 (0:0)
Branky: 70. Singhateh z pen., 79. Ezeh, 87. Ayaosi. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Machač - Starý (video). ŽK: Vondra (Bohemians). Diváci: 5095.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (80. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke, Sakala (80. Smrž) - Drchal (59. Pleštil), Čermák, Zeman (80. Kovařík) - Ramírez (59. Hilál). Trenér: Veselý.
Karviná: Lapeš - Chytrý, Camara, Krčík, Fleišman - Samko (90.+2 Valošek), Štorman - Singhateh (71. Ezeh), Ayaosi (90.+2 Fiala), Šigut (90.+2 Kačor) - Gning (82. Condé). Trenér: Jarolím.
Viktoria Plzeň - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 41. Durosinmi, 65. Jemelka. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Svozil, Hunal (oba Dukla). Diváci: 7366.
Plzeň: Wiegele - Memič, Markovič (8. Dweh), Jemelka, Spáčil - Valenta (68. Zeljkovič), Červ (89. Panoš) - Vydra, Ladra, Adu - Durosinmi. Trenér: Hyský.
Dukla: Matrevics - Hašek (78. Velasquez), Svozil, Hunal, Purzitidis (78. Traoré), Šehovič - Tijani, Gaszczyk (63. Černák) - Čermák, Cissé (78. Šebrle) - Kroupa (63. Kozma). Trenér: Holoubek.
FC Zlín - Sigma Olomouc 5:0 (2:0)
Branky: 55., 73. a 75. Petruta, 4. Kanu, 13. Cupák. Rozhodčí: Berka - Vlček, Ratajová - Kocourek (video). ŽK: Petruta, Bránecký - Král, Huk, Kliment. Diváci: 2370.
Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (72. Kalabiška) - Nombil, Didiba (36. Machalík) - Ulbrich (72. Hellebrand), Cupák, Petruta (87. Bránecký) - Kanu (87. Poznar). Trenér: Červenka.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Huk (85. Langer), Král, Sláma - Beran (46. Janošek), Spáčil - Michez (59. Ghali), Kostadinov (59. Kliment), Šíp (46. Tijani) - Vašulín. Trenér: Janotka.
Sparta - Liberec 2:2 (1:1)
Tabulka:
1.
Slavia
19
13
6
0
41:16
45
2.
Sparta
19
11
5
3
35:23
38
3.
Jablonec nad Nisou
19
10
5
4
27:20
35
4.
Plzeň
19
9
5
5
35:26
32
5.
Karviná
19
10
2
7
34:30
32
6.
Liberec
19
8
7
4
33:19
31
7.
Hradec Králové
19
7
6
6
30:26
27
8.
Olomouc
19
7
6
6
18:17
27
9.
Zlín
19
7
5
7
26:24
26
10.
Teplice
19
5
6
8
20:25
21
11.
Pardubice
19
5
6
8
25:34
21
12.
Bohemians 1905
19
5
4
10
14:24
19
13.
Mladá Boleslav
19
4
5
10
27:41
17
14.
Dukla
19
2
8
9
14:27
14
15.
Ostrava
19
3
5
11
12:25
14
16.
Slovácko
19
3
5
11
11:25
14
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.