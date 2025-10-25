Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Hosty poslal do vedení v 10. minutě Abdallah Gning. Mezi 47. a 55. minutou dvakrát skóroval Denny Samko a jednou Emmanuel Ayaosi. Porážku Středočechů už jen zmírnili Filip Lehký a z penalty střídající Jiří Klíma.
Hráči Jablonce v Liberci 2:0 a minimálně do neděle se vyhoupli do čela neúplné tabulky. Podještědské derby ve vytrvalém dešti rozhodli slepenými brankami v poslední půlhodině gruzínský záložník Vachtang Čanturišvili a gambijský útočník Lamin Jawo. Slovan prohrál poprvé po šesti kolech a klesl na osmé místo.
Hradečtí fotbalisté remizovali doma s Teplicemi bez branek. "Votroci" prohráli jediné z posledních osmi utkání nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce zůstali devátí. Severočeši v lize bodovali pošesté za sebou, z toho popáté remizovali a nadále jsou jedenáctí.
Zlínští remizovali s Pardubicemi 2:2. Všechny čtyři branky padly během 17 minut druhé půle. Na trefy domácích Matěje Koubka a Mariána Pišoji pokaždé odpověděl vyrovnáním hostující Vojtěch Patrák, druhý gól dal z pokutového kopu.
Zlínský nováček potřetí za sebou remizoval a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Východočeši bodovali i ve druhém duelu pod vedení nového trenéra Jana Trousila a jsou třináctí.
Dukla porazila doma Slovácko 1:0 a přenechala mu poslední místo v tabulce. Pražané zvítězili poprvé po sérii sedmi zápasů v nejvyšší soutěži bez výhry a opustili sestupové příčky. Utkání rozhodl gólem ve 14. minutě Michal Černák.
13. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - FK Jablonec 0:2 (0:0)
Branky: 65. Čanturišvil, 68. Jawo. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Berka (video). ŽK: Hlavatý, Hodouš, J. Mikula, Mašek - Souček, Polidar, Tekijaški. Diváci: 4587.
Liberec: Koubek - J. Mikula (74. Icha), Plechatý, N’Guessan, Kayondo - Masopust (74. Krollis), Stránský - Hodouš (59. Juliš), Hlavatý (59. Mahmic), Špatenka (46. Soliu) - Mašek. Trenér: Kováč.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Souček (90. Štěpánek), Nebyla, Polidar (90. Innocenti) - Zorvan (69. Růsek) - Jawo (79. Puškáč), Chramosta (69. Alégué). Trenér: Kozel.
FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 2:4 (0:1)
Branky: 71. Lehký, 90.+7 Klíma z pen. - 47. a 51. Samko, 10. Gning, 55. Ayaosi. Rozhodčí: Petřík - Machač, Hurych - Kocourek (video). ŽK: Vojta, Matoušek - Ayaosi. Diváci: 1172.
M. Boleslav: Mandous - Kostka, Prebsl (58. Kozel), Králik, Matoušek - Zíka, Pech (83. Donát) - Ševčík (46. Kolářík), Lehký, John (46. Šubert) - Vojta (58. Klíma). Trenér: Majer.
Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Fleišman - Bužek (78. Boháč), Labík - Ayaosi (58. Condé), Samko (70. Štorman), Singhateh (58. Šigut) - Gning (70. Fiala). Trenér: Jarolím.
FC Zlín - FK Pardubice 2:2 (0:0)
Branky: 54. Koubek, 62. Pišoja - 59. a 71. z pen. Patrák. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Matoušek - Všetečka (video). ŽK: Didiba - Lurvink, Sychra, Krobot. Diváci: 2641.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Křapka (46. Fukala) - Nombil, Didiba - Pišoja (84. Ulbrich), Cupák (90. Kalabiška), Bartošák (46. Koubek) - Poznar (76. Kanu). Trenér: Červenka.
Pardubice: Šerák - Surzyn, Bammens, Lurvink, Mahuta - Řezníček (84. Solil) - Sychra, S. Šimek, Patrák (84. Šancl), Tanko (90.+2 Smékal) - Vecheta (67. Krobot). Trenér: Trousil.
Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)
Branka: 14. Černák. Rozhodčí: Radina - Vlček, Cichra - Zelinka (video). ŽK: Hašek - Hamza. Diváci: 1922.
Dukla: Matrevics - Hašek, Svozil, Purzitidis - Černák (86. Gaszczyk), Tijani, Čermák (80. Šebrle), Šehovič - Velasquez (63. Fokam), Kadák (80. Žitný) - Kroupa (63. Jedlička). Trenér: Holoubek.
Slovácko: Borek - Koscelník (46. Juroška), Daníček, Stojčevski, Ndefe (72. Petržela) - Šviderský (72. Kvasina), Hamza - Blahút, Trávník (82. Krmenčík), Marinelli (46. Havlík) - Medved. Trenér: Kameník.
FC Hradec Králové - FK Teplice 0:0
Rozhodčí: Wulkan - Volf, Pečenka - Ochotnický (video). ŽK: Nyarko, Švanda (oba Teplice). Diváci: 5219.
Hradec: Zadražil - Čech, Elbel, Horák - Kučera, Darida, Dancák, Sojka - Pilař (80. Hodek), Slončík (56. Van Buren) - Griger (56. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Švanda, Bílek (46. L. Mareček), D. Mareček (83. Náprstek), Radosta - Trubač (74. Jukl) - Krejčí (82. Pulkrab), Kozák (61. Nyarko). Trenér: Frťala.
Fotbalová Chance Liga - 13. kolo:
Dukla - Slovácko 1:0 (1:0), Hradec Králové - Teplice 0:0, Mladá Boleslav - Karviná 2:4 (0:1), Zlín - Pardubice 2:2 (0:0), Liberec - Jablonec nad Nisou 0:2 (0:0).
Tabulka:
|1.
|Jablonec nad Nisou
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2.
|Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3.
|Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4.
|Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5.
|Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6.
|Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7.
|Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8.
|Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9.
|Hradec Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10.
|Bohemians 1905
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11.
|Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12.
|Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13.
|Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14.
|Ostrava
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15.
|Mladá Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16.
|Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8