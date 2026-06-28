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Sport

Karviná stáhla odvolání a opustí ligu. Na její místo může jít Táborsko

ČTK

Ligová fotbalová asociace (LFA) potvrdila, že Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší soutěže za pokus o ovlivňování zápasů.

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Radost fotbalistů Karviné v minulém ročníku první ligyFoto: Ožana Jaroslav – ČTK / Ožana Jaroslav
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LFA krok slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které přispěje ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň pomůže Česku v evropských pohárech. Uvedla to v tiskové zprávě.

LFA nyní podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.

Poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, jež sestoupila z nejvyšší soutěže.

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