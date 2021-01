Karviná - Slavia. Sešívaní chtějí ve Slezsku zvýšit náskok na čele

Fortuna:Liga se minulý víkend rozjela po krátké pauze. A bylo na co koukat. Ztratili favorité jako Plzeň nebo Sparta, skvělou předvánoční formu potvrdil Jablonec. A na vítězné vlně pokračuje i jednoznačný lídr tabulky ze Slavie. V týdnu byly k vidění dohrávky odložených zápasů, ve hře byla Sparta nebo Slovácko, které se po pauze vrátilo ve výborné formě. Toto kolo začalo již včera, kdy Liberec jednoznačně uspěl na půdě Brna. My se však budeme věnovat utkání Karviné proti Slavii. Obhájce titulu přijel do slezského města s jediným cílem - získat zde tři body.