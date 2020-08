Kanonáda na úvod. Sparta nasázela v přípravě pět gólů, blýskly se staronové tváře

Fotbalisté Sparty na úvod letní přípravy rozstříleli na Strahově nováčka druhé ligy Táborsko 5:0.

Pražané rozhodli zápas, který se hrál kvůli koronavirové pandemii za zavřenými dveřmi, čtyřmi góly už v první půli. Dvakrát se trefil navrátilec z hostování Matěj Polidar, po brance přidali Ladislav Krejčí, Adam Karabec a další staronová tvář Lukáš Juliš.

Letenský trenér Václav Kotal vyzkoušel v prvním přípravném duelu netradiční rozestavení na tři obránce a do každého z poločasů nasadil odlišnou jedenáctku.

Silnější sestava nastoupila v úvodním dějství, po změně hráli především mladíci a premiéru ve sparťanském dresu si odbyl brankář Holec. Další dva noví hráči Čelůstka a Minčev naopak ještě nenaskočili.

Sparta měla hrát na Strahově úvodní přípravný zápas už v týdnu s Vltavínem, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v Praze ale vedení duel zrušilo.

Koronavirus se před nedávnem objevil v třetiligové rezervě Letenských, která musela do karantény poté, co se několik hráčů nakazilo v nočním klubu Techtle Mechtle. Prvoligový A-tým s nemocnými do kontaktu nepřišel.

Káčer ozdobil debut v Plzni vítězným gólem

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili v souboji prvoligistů České Budějovice 2:0. Za druhý celek uplynulé sezony nejvyšší soutěže se prosadili dva nováčci v týmu Miroslav Káčer s Lukášem Matějkou. Zápas se kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru hrál za zavřenými dveřmi.

Slovenský záložník Káčer, který přišel do Plzně ze Žiliny, se trefil v 31. minutě po přihrávce od Kopice. V druhé půli nastoupil za Viktorii mimo jiné Matějka, jenž se na západ Čech vrátil z Ústí nad Labem, a premiéra za plzeňské A-mužstvo mu vyšla náramně. Nejprve trefil tyč, ale po hodině hry už po Řezníkově pasu skóroval.

"Chtěl jsem gól dát. Vždycky se jako útočník chci prosadit, tak jsem rád, že se mi to celkem rychle po nástupu na hřiště povedlo," uvedl pro klubový web Matějka.

"Výhra je fajn, ale hlavní je to, že šlo o kvalitní zápas i ze strany soupeře. České Budějovice jsou soupeř, který vám nedá nic zadarmo a je schopný hrát velmi zajímavým způsobem hry. Miro Káčer a Luky Matějka se prosadili gólově, navíc se i přínosem pro mužstvo ukázali jako důležitá součást týmu," řekl plzeňský kouč Adrian Guľa.

Proti Budějovicím nenasadil několik opor - Čermáka, Kalvacha, Kayambu či brankáře Hrušku. "V minulé sezoně toho odehráli nejvíce, tak dnes měli tréninkovou zátěž. V dalších zápasech už ale přijde řada i na ně," uvedl Guľa.

Další přípravné zápasy už čekají Viktorii na soustředění v Rakousku. Utká se s třemi tamními celky a rumunskou Craiovou. Západočeši na konci srpna ve 2. předkole Ligy mistrů vstoupí jako první tuzemský celek do kvalifikace evropských pohárů.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - Táborsko 5:0 (4:0)

Branky: 4. a 24. Polidar, 23. Krejčí, 35. Karabec, 55. Juliš.

Sestava Sparty - I. poločas: Heča - Plechatý, Štetina, Lischka - Vindheim, Krejčí, Dočkal, Karabec, Polidar - Tetteh, Hložek. II. poločas: Holec - Vitík, Krajinský, Hanousek - Šilhart, Lukavský, Trávník, Fortelný, Plavšič - Juliš, Kozák. Trenér: Kotal.

Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)

Branky: 31. Káčer, 61. Matějka.

Plzeň: Staněk (46. Sváček) - Havel (46. Řezník), Brabec (46. Hejda), Pernica (82. Míka), Limberský (46. Kovařík) - Bucha (56. Hořava), Káčer, Alvir - Mihálik, Beauguel (56. Matějka), Kopic (69. Ba Loua). Trenér: Guľa.

Č. Budějovice - I. poločas: Vorel - Čolič, Novák, Havel, Kopečný - Čavoš, Valenta - Ekpai, Javorek, Jánošík - Bassey. II. poločas: Vorel - Almeida, Talověrov, Králik, Kladrubský - Čavoš, Javorek (63. Valenta) - Brandner, Mészáros, Mršič - Ledecký. Trenér: Horejš.

Slovan Liberec - Chrudim 2:1 (0:0)

Branky: 58. Rabušic, 62. Pešek - 66. Sokol.

Sestava Liberce: Knobloch (46. Hasalík) - Fukala, Kačaraba, Dvořák, Kosek - Šulc (46. Králíček), Michal, Barac (46. Černický), Pešek - Csáno, Rabušic. Trenér: Hoftych.

Zlaté Moravce - Baník Ostrava 3:2 (2:0)

Branky: 16. Duga, 37. vlastní Svozil, 65. vlastní Holzer - 69. Kuzmanovič z pen., 90. Smola.

Sestava Ostravy: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Holzer - Jánoš, Drozd (46. Chvěja) - Reiter (82. De Azevedo), Kuzmanovič, Potočný (63. Granečný) - Smola. Trenér: Kozel.

FK Mladá Boleslav - Třinec 4:2 (3:1)

Branky: 1. Zahustel, 8. Budínský z pen., 45. Jiří Klíma, 78. Janošek - 28. Zlatohlávek, 50. Attah.

Sestava Boleslavi: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Mazuch, Fulnek - Janošek, Túlio (16. L. Mašek, 41. Snížek) - Zahustel, Budínský, Jiří Klíma - Drchal. Trenér: Weber.

FK Teplice - Hradec Králové 0:1 (0:1)

Branka: 9. Dvořák.

Sestava Teplic - I. poločas: Plachý - Vondrášek, Heidenreich, Mareček - Nazarov - Černý, Žitný, Trubač, Radosta - Řezníček, Moulis. II. poločas: Plachý - Nazarov, Heidenreich (65. Ljevakovič), Hýbl - Kodeš - Paradin, Emmer, Trubač, Hyčka - Mareš, Kozák. Trenér: Hejkal.

Admira Praha - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:1)

Branky: 77. Pavlata - 4. Koubek, 62. Bartek.

Sestava Bohemians - I. poločas: Valeš - Dostál, Jindřišek, Bederka, Vondra - Hašek, Květ (27. Osmančík), Ljovin, Vaníček - Koubek, Puškáč. II. poločas: Le Giang - Bartek, Krch, Pokorný, Schumacher - Nečas, Vacek, Hronek, Mosquera - Osmančík (65. Ugwu), Keita. Trenér: Klusáček.

Viktoria Žižkov - FK Jablonec 3:1 (2:1)

Branky: 37. a 69. Žežulka, 33. Diviš - 9. Schranz.

Sestava Jablonce - I. poločas: Hanuš - Haitl, Kubista, Štěpánek, Krob - Pilař, Hübschman, Hrubý, Černák - Schranz, Chramosta. II. poločas: Hrubý - Haitl, Kubista, Jeřábek, Skuhravý - Macháček, Považanec - Ladra, Kratochvíl, Podaný - Velich. Trenér: Rada.