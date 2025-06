Kadeřábek se vrací. Sparta představila posilu nezvyklým videem

Fotbalový obránce či záložník Pavel Kadeřábek se po vypršení smlouvy v Hoffenheimu po deseti letech vrátil do Sparty.

Pražané o tom informovali na svém webu. Délku kontraktu s třiatřicetiletým někdejším reprezentantem letenský klub neuvedl.

"Kadeř je duší sparťan, který se po letech vrací domů. Přichází s ohromnými zkušenostmi z německé bundesligy, ale zároveň s naprosto jasnou představou, co znamená hrát za Spartu. Věříme, že podpoří v naší hře kvalitu i poctivost, a to jak v defenzivě, tak směrem dopředu. Zároveň je to další silná osobnost do kabiny, která nám pomůže na hřišti i mimo něj," řekl prozatímní sportovní ředitel Pražanů Tomáš Sivok.

Sparťanský odchovanec Kadeřábek získal s týmem v sezoně 2013/14 double za vítězství v lize a domácím poháru. V roce 2015 přestoupil do Hoffenheimu a ihned se zařadil mezi opory. Za německý klub odehrál 287 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 19 branek a 35 asistencí. S týmem se představil i v evropských pohárech včetně Ligy mistrů v ročníku 2018/19.

Za reprezentaci si připsal 48 startů, v nichž vstřelil tři branky. Představil se na dvou mistrovstvích Evropy v letech 2016 a 2021. V březnu 2022 kariéru v národním týmu ukončil kvůli častým zdravotním problémům.

Kadeřábek dnes s mužstvem odcestoval na soustředění do německého Grassau, kde se Sparta v přípravě utká s FC Kodaň a Young Boys Bern.

Klub v souvislosti s jeho návratem zveřejnil na sociálních sítích více než dvouminutové video, v němž hraje kadeřníka.

Pražané během letní přestávky přivedli záložníky Santiaga Enemeho z Liberce a Dominika Hollého z Jablonce.

Vedení klubu navíc uplatnilo opci na přestup a z dánského Midtjyllandu vykoupilo zpět útočníka Jana Kuchtu. Na Letnou se také po roce vrátil dánský trenér Brian Priske.

Eneme s Hollým se po reprezentačních povinnostech připojili k týmu a stejně jako Kadeřábek odcestovali na soustředění.

S týmem naopak nejsou Kryštof Daněk, Imanol García, Václav Sejk, Markus Solbakken, Indrit Tuci a Vojtěch Vorel, jejichž budoucnost klub řeší.