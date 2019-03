Jsem znechucený, prohlásil Skuhravý. Dukla padla po penaltě ze šesté minuty nastavení

před 1 hodinou

Hodně těžko kousal trenér fotbalové Dukly Roman Skuhravý situaci ze závěru utkání ve Zlíně, kde jeho celek prohrál 1:2 kvůli penaltě ze šesté minuty nastavení.

"Co se stalo v závěru, si vyhodnoťte sami. Teď jsem z toho znechucený a nemá smysl, abych něco komentoval," prohlásil Skuhravý. "Je to pro nás abnormálně krutá porážka po zásahu shora. Věřím aspoň, že ten moment, co se stal v závěru, bude tím, že Dukla začne hrát proti všem a zvládne to," doplnil rozhořčený kouč posledního celku tabulky.

V nastaveném čase za nerozhodného stavu 1:1 posoudil rozhodčí souboj domácího Tomáše Poznara s Janem Holendou jako faul a domácím daroval penaltu.

"Díval jsem se na televizní záznam inkriminovaného momentu, bylo tam jasné zatáhnutí Poznara, Holenda už ani neprotestoval. O penaltě nebylo pochyb a jsem rád, že to sudí posoudil takto," tvrdil kouč Zlína Roman Pivarník. "Byl tam centr, šel jsem po balonu, byl to od Holendy na mě faul," přesvědčoval i Poznar.

Ten pak penaltu sám proměnil. V týdnu přitom dostal dodatečně trest na dva zápasy za to, že udeřil loktem do obličeje protihráče v předchozím duelu s Ostravou. Jenže trest ještě není "pravomocný", a tak mohl Poznar nastoupit.

Zlínský útočník paradoxně rozhodl ve prospěch svého celku i duel na Bazalech. Stalo se tak v době, kdy už vůbec neměl být na hřišti, jenže jeho hrubý zákrok rozhodčí chybně neposoudil jako penaltu a Poznara nevyloučil.

Fotbalista se pak trapně vymlouval, že soupeře udeřil "svalem", a také po utkání s Duklou doufal, že trest vůbec nevstoupí v platnost. "Za mně je to trochu smutné rozhodnutí. Nebyl v tom úmysl, Mešaninov mě fauloval, já jsem se chtěl od něj odtrhnout," tvrdil, přestože televizní kamery odhalily jeho prohřešek. "Vím, že na videu to vypadalo blbě, to přiznávám. Budu se odvolávat, protože s trestem nesouhlasím," uvedl Poznar.

S jednáním na disciplinárce nemá žádné zkušenosti. "Moc žlutých nedostávám, červené taky ne. Je to pro mě nová situace, věřím, že se domluvíme. Doufám, že by z toho mohla vzniknout podmínka. Ten hráč nebyl zraněný. Za mě je tam spousta věcí, které by mohla disciplinárka vzít do úvahy," prohlásil.