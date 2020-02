Jiří Škuba, Michal Muzikant

Jarní start jako z hororu má za sebou pražská Sparta. Nejenže v 21. kole fotbalové ligy doma prohrála s Libercem 0:2, v nastaveném čase se navíc jeden z domácích fanoušků pokusil napadnout domácího trenéra Václava Jílka.

Trpělivost sparťanského publika s výsledky sparťanského áčka už je u konce. Stačil necelý jeden jarní zápas a Letná už se zase otřásala pískáním a skandováním "Jílek ven."

Vyhecovaný konec zápasu s Libercem navíc vyústil v situaci, kdy se jeden z příznivců Sparty pokusil zaútočit na trenéra Václava Jílka. "Korespondovalo to se závěrečnými minutami. Nespokojenost fanoušků je logická. Chtějí vítězství, my také, ale nedaří se nám to," prohlásil Jílek v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport.