Jednou se vrátím, slíbil Hložek Spartě. A věří, že pak se na Letné dočká i titulu

Fotbalista Adam Hložek po potvrzení přestupu ze Sparty do Leverkusenu přiznal, že pro něj loučení s pražským klubem nebylo lehké. Devatenáctiletý reprezentant přišel na Letnou ještě jako dítě v roce 2014, shodou okolností v době, kdy Sparta slavila poslední ligový titul. Na vysněný triumf Hložek s týmem nedosáhl, fanoušky ale ujistil, že se do klubu jednou vrátí.

"Ahoj sparťani, chtěl bych se s vámi touto cestou rozloučit a poděkovat za podporu, kterou jste mi dávali během těch čtyř let. Dále bych chtěl poděkovat Spartě, že mi dala šanci nakouknout do ligy, trenérům a hlavně spoluhráčům. Byli jste mi druhou rodinou, ale je čas se rozloučit a posunout se dál," řekl Hložek v rozlučkovém videu na klubovém webu.

Rodák z Ivančic přestoupil do Leverkusenu podle informací médií za částku pohybující se kolem půl miliardy korun. Součástí transferu by navíc měly být i další bonusy a pro Spartu procenta z dalšího prodeje. Hložek by tak měl být nejdražším hráčem, který kdy odešel z české ligy. Dosud držel rekord reprezentační kapitán Tomáš Souček, jenž předloni přestoupil ze Slavie do West Hamu za 521 milionů korun.

Hložek drží v české lize řadu rekordů. Stal se nejmladším střelcem, autorem hattricku i králem střelců, jako nejmladší rovněž dosáhl na stovku startů v nejvyšší soutěži. A ačkoliv sám vycítil, že je na změnu dresu pravý čas, neloučí se mu se Spartou lehce.

"Převládá ve mně smutek. Je to zvláštní, když vím, že s některýma klukama už se v nejbližší době nepotkám. Že nebudu jezdit na Strahov, nezahraju si na Letné… Mrzí mě to, ale to je fotbalový život," uvedl Hložek, který koncem července oslaví dvacetiny.

S českou ligou se rozloučil parádní vítěznou trefou z přímého kopu v závěrečném kole nadstavby v derby proti Slavii (2:1). "Těch vzpomínek budu mít hodně. Vyhraná derby, zisk poháru, zápasy v Evropě, první gól a výhra 4:0 s Plzní… Jsem rád, že jsem mohl být součástí Sparty, i když mi asi ještě nedochází, že to pro teď končí," přiznal reprezentační útočník, jenž má v národním dresu bilanci 14 startů a jednu branku. V českém výběru loni nechyběl při postupu do čtvrtfinále Eura.

V Leverkusenu se Hložek setká s reprezentačním kolegou Patrikem Schickem. "Je skvělé, že jsem mohl přestoupit do jednoho z nejlepších bundesligových týmů. Poslední týdny jsem zápasy Bayeru hodně sledoval, hrál krásný fotbal," popisoval pro web Leverkusenu.

Se Spartou získal Hložek jedinou trofej, v roce 2020 ovládl Český pohár. V titul s letenským klubem ale stále doufá. "Jednou se plánuju do Sparty vrátit, podobně jako Bořek Dočkal, David Pavelka nebo Ladislav Krejčí. A doufám, že pak budu moct předat mladším hráčům zkušenosti, které nasbírám. Když se nepovedlo vyhrát titul teď, tak to určitě bude cíl, až se vrátím," dodal Hložek.