Jediný Čech v sestavě Sparty? Zvykejme si, říká Bičík. Popsal, co trápí i Slavii

„Jasně vedoucí Slavia podruhé za sebou nevyhrála, znovu doma jen remizovala s Mladou Boleslaví. Na rozdíl od bodového vzedmutí v Lize mistrů na Fenerbahce se navzdory snaze soužila sama se sebou, což jen stvrdil zákrok Isifeho před inkasovaným gólem,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
Jako jednu z příčin vidím vytíženost hráčů po mistrovství světa. Provod se pere bez formy, nemá tolik natrénováno, vůdčím hráčem jako v minulé sezoně teď není.
I Sadílkovi schází obvyklá dynamika, akcelerace, vidíte více ztrát míče. Mužstvo se pak trápí v předfinální fázi. Ve druhé půli soupeře zavřeli, měli 29 střel, to je neskutečné číslo, ale dali jediný gól.
Po mnoha letních změnách si stále ještě sedá sestava, hráči na sebe byli lépe zvyklí, přesto pokračuje velká rotace.
Dochází k ní podle dat, hlavně běžeckých, s nimiž se ve Slavii hodně pracuje. Bez nich by asi hráli top hráči víc. Ty skutečné hvězdy se s tím zápřahem ale vyrovnat dovedou, podívejte se na Kanea a další.
I v našich týmech se s tím zápřahem musejí naučit pracovat. Ideální třítýdenní čas na odpočinek a dotrénování v průběhu sezony nenajdete. Musí se to teď srovnat v zimní pauze.
Sparta předvedla podobnou nevyrovnanost, jen v opačném gardu. V Evropě prohrála v řeckém Pireu se soupeřem při vší úctě porazitelným. Ovšem zato se probrala doma v lize se Slováckem i díky čtyřgólové salvě Brunese. A už je druhá o šest bodů.
Trpělivost s Brunesem se vyplatila. Čtrnáctkrát nic a teď čtyři trefy najednou. U takových střelců se dá očekávat, že když to konečně protrhne, chytne se. Ale ještě uvidíme.
Také Sparta točí sestavu, teď vyměnila sedm hráčů. A záložník Vydra zbyl jediným Čechem v základu… V těch nejsilnějších klubech jich takhle bude asi už miň, musíme si zvykat.
Sparta se vydala cestou, že nechce kupovat předražené hráče z české ligy. Podle mého názoru by však ta základní kostra měla zůstat česká, kvůli srdci a duši týmu.
Sparta dává nejvíc ještě Suchomela, Ševínského, ale ti musejí dozrát, vyhrát se, aby se do budoucna mohli stát oporami. Stejně jako Sochůrek, jemuž snad poprvé zrovna v Pireu zápas asi nevyšel.
Je mu ovšem teprve osmnáct roků, táhl Spartu na jaře, i teď hraje dobře. Jenže čas se nedává ve Spartě ani ve Slavii, přestože ta tam těch českých hráčů posílá trošku víc.
Ze silné trojky na podzim vypadla Plzeň, krčí se až devátá, znovu prohrála dokonce doma s Pardubicemi 1:2. A zaslouženě. Dostává laciné góly a s tím trenér nic neudělá.
Tady proběhly prodeje, nákupy a výměny hráčů v sestavě až extrémně. Chybí jim sebedůvěra, pak se nedaří. Nemají čas, aby si to sedlo, běží jeden zápas za druhým a liga se navíc vyrovnává. Opět až zima ukáže, jestli ty změny k něčemu byly. Ale bodová ztráta na pohárové příčky se u Viktorie už může hodně prohloubit.
Zajímavou konfrontaci nabídl souboj pohárových účastníků s užšími kádry. Paradoxně Hradec, který už z Evropy vypadl, nestačil na Jablonec, jenž náročný program zvládá.
Hradci se návrat do jenom ligového režimu až překvapivě nedaří. Ale nevím přesně, jak jsou na tom zdravotně. Na Jablonci se ukazuje, že se to zvládnout dá. Mají hodně zkušených hráčů, nenutí se do moderny za každou cenu. Trenér Kozel s nimi určitě probírá situaci, tým mu věří, drží s ním a nechybuje.
Střed tabulky se zvětšil a vyrovnal, třetí a dvanáctou příčku dělí jen sedm bodů. Liberec teď nehrál, třetí je Boleslav a ta se mi líbí dlouhodobě. Už v minulé sezoně jsem chválil trenéra, i když kluci ještě dělali chyby. Teď přestali, hrají pěkný kombinační fotbal, dobře jim už delší dobu funguje i mládež, mohou tak využít odchovance.
Jsem zvědavý, jak to bude s Ostravou. Po loňském rozprodeji se nepodařilo přivést dostatečnou náhradu. V létě si nenechala místního trenéra Dvorníka, který ji zachránil, a gólman Jedlička na všechno sám nestačí. Pořád to není Baník s ostravským charakterem, jak jsme byli zvyklí. A nevidím, že se jím hned tak stane.
Odpadá už úplný spodek tabulky, ekonomicky nejslabší kluby Slovácko a Zlín. Asi nemají na to přivést si lepší a dražší hráče, a hrají s tím, co mají k dispozici.
Slovácku věřím víc, chce hrát fotbal, občas udělá výsledek. U Zlína už to vidím spíš špatně, remíza doma s Olomoucí nestačí, nevyhrává, vlak mu ujíždí. Pokud se nestane zázrak… Skoro mission impossible.
Pozorně samozřejmě sleduju brankáře. Mladý Ukrajinec Domčak vyřešil v premiéře za Slavii všechno dobře a v klidu, ale skoro nic na něj nešlo.
To třeba Kašík v Artisu se drží víc, splácí důvěru, že dali šanci mladému brankáři. Stejně už starší boleslavský Vorel chytal velmi dobře i rozehrával. Na to, že předtím tak moc nechytal.
Stabilně výborně se ukazuje Koutný v Olomouci nebo hradecký Zadražil, i když ten teď dostal blbé góly, jak se nedaří celému týmu.
Je to až zvláštní, že domácí gólmani ve srovnání s hráči ostatních pozic dlouhodobě potvrzují kvalitu české školy. I když současní reprezentanti dorostli už v zahraničí, což je nutné objektivně dodat.
David Bičík
Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Nastupoval i za Kladno a Plzeň. Dva roky působil v Turecku.
V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto.
V mládežnických reprezentacích si připsal osm zápasů.
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