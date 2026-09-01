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Sport

Jeden hříšník zůstal, druhý míří do Ameriky. Douděra by tam měl pomoct Buchovi

ČTK
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Fotbalista David Douděra by si mohl zahrát zámořskou MLS. Osmadvacetiletý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.

David Douděra v dresu pražské Slavie
David Douděra v dresu pražské SlavieFoto: Milan Kammermayer
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Douděrův příchod by měl pomoct právě Buchovi vrátit se do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého obránce.

Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie.

Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe.

Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra nadále zůstal mimo. Angažmá si hledá hlavně v zahraničí, měl několik nabídek.

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Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál celkem 224 zápasů a dal 22 gólů.

V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.

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