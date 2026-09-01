Jeden hříšník zůstal, druhý míří do Ameriky. Douděra by tam měl pomoct Buchovi

Fotbalista David Douděra by si mohl zahrát zámořskou MLS. Osmadvacetiletý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.
Douděrův příchod by měl pomoct právě Buchovi vrátit se do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého obránce.
Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie.
Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe.
Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra nadále zůstal mimo. Angažmá si hledá hlavně v zahraničí, měl několik nabídek.
Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál celkem 224 zápasů a dal 22 gólů.
V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.
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