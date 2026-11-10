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Sport

Je to oficiální. Plzeňský vztek byl oprávněný, gól Sparty neměl platit

ČTK
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Branka fotbalistů Sparty ve víkendovém utkání 14. kola první ligy v Plzni na 1:0 neměla platit. Útočník Pražanů Jonatan Brunes těsně před vstřelením gólu fauloval domácího stopera Sampsona Dweha, uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR v dnešním komuniké.

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Souboj Dweha a Brunese v utkání Plzeň - SpartaFoto: CTK – Chaloupka Miroslav
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Norský útočník na začátku 17. minuty sám před brankářem otevřel skóre šlágru, který v Plzni skončil remízou 1:1. Západočeši cítili velkou křivdu, byli přesvědčeni, že je sudí v čele s hlavním Dominikem Starým v důležitém momentu výrazně poškodili.

Gól platil, nezasáhl ani videorozhodčí Marek Radina, byť z opakovaných záběrů bylo patrné, že Brunes těsně před vápnem trefil Dweha do nohy.

„Je až s podivem, že VAR (videorozhodčí) do toho nevstoupil a vyřešili to asi za 20 vteřin. Je to škoda, protože nás to stálo body. Už to nevrátíme, ale myslím, že na takové úrovni by se to mělo řešit daleko líp,“ prohlásil plzeňský trenér Radoslav Kováč.

Komise dala Viktorii za pravdu, Brunes Dweha před vápnem fauloval. Následovat měl přímý kop ve prospěch domácích. „Útočící hráč podrazil obránce těsně předtím, než získal míč a vstřelil branku,“ vysvětlila komise ve videu.

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