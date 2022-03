Je to nějaká deka, největším soupeřem jsme sobě my sami, tvrdí kapitán Sparty

Záložník Ladislav Krejčí mladší přiznal, že na fotbalistech Sparty leží deka, z níž se musí dostat sami. Pražané ve 25. prvoligovém kole i díky jeho gólu porazili předposlední Pardubice 3:1 a v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou zápasech. Krejčímu, který Letenské vedl jako kapitán, se výkon domácího favorita nezamlouval.

"Uvědomujeme si, že herně to nebylo dobré. Jsem rád, že jsme si dokázali vytvořit šance, v první půli jsme je neproměnili, po pauze už jsme góly dali. Mrzí mě, že jsme neuhráli čisté konto. Ale nejvíc mě mrzí ta hra, je to nějaká deka, ze které se musíme dostat sami. Je to na delší dobu, ale dostaneme se z toho," řekl Krejčí v rozhovoru pro klubový web.

"Uvědomujeme si, že největším soupeřem jsme sobě my sami. Pokud dokážeme sami sebe zdolat, tak dokážeme porážet i ostatní tak, jak budeme chtít," uvedl dvaadvacetiletý defenzivní univerzál.

Sparťané v prvním poločase nevyužili řadu šancí, nervozita však v Krejčím s přibývajícími minutami nerostla. "To určitě ne, spíš se snažím věřit, abych týmu pomáhal k většímu klidu. Vím, že šance mít budeme, měli jsme jich dost," prohlásil Krejčí.

Skóre otevřel v 60. minutě hlavou po centru Adama Hložka a zaznamenal třetí gól v ligové sezoně a první od listopadu. V závěru se trefili střídající Martin Minčev a Lukáš Haraslín, pardubickou porážku zmírnil další náhradník Pavel Černý.

Krejčí opět vedl mužstvo s kapitánským "céčkem" na paži. "Kluci, kteří jsou obvykle kapitáni, jsou buď zranění nebo šli z lavičky. Přijímám to tak, jak to je. Je pro mě čest být kapitán Sparty. Jsem za to rád, ale hlavně ať vyhráváme," konstatoval bývalý hráč brněnské Zbrojovky.