Je to naše poslední šance, tuší před šlágrem s Plzní Dočkal

před 1 hodinou

Podle záložníka Bořka Dočkala je pro fotbalisty Sparty sobotní zápas s Plzní poslední možností přiblížit se čelu ligové tabulky. Letenský celek sice vyhrál všechny dosavadní jarní zápasy, ale kvůli nepovedenému podzimu ztrácí na druhou Viktorii 11 a na vedoucí Slavii 14 bodů.

"Bylo by příjemnější, kdyby nás nasbírané body k čelu přiblížily, ale sezona už takhle byla rozběhlá a my s tím můžeme dělat jediné: vyhrávat a čekat, co se bude dít nad námi. A teď nás čeká přímá konfrontace se soupeřem, kterému můžeme body sebrat a sobě tím pomoci," řekl Dočkal novinářům.

"Na každého to dolehne a všichni cítíme, že se blíží velký zápas. Navíc je to pro nás možná první a poslední šance pokusit se udělat na ně zespoda tlak. Jestli chceme se situací něco udělat, tak jednoznačně musíme sobotní zápas zvládnout," přidal český reprezentant.

Zápas s Plzní navíc je podle Dočkala příležitostí ukázat, že se Sparta po nepovedeném podzimu skutečně zvedla. První čtyři jarní výhry totiž záložník nepřeceňuje. "V trendu a vývoji týmu to bude důležité utkání a trochu i zrcadlo toho, co se tady děje," uvedl.

"Sice nejde po jednom zápase hodnotit, jestli Sparta udělala krok dopředu, ale vstup do jara je potřeba potvrdit ve velkém zápase," přidal třicetiletý Dočkal s tím, že Spartě by měla pomoci i dlouhá série vítězství, která spolu s přípravou činí 11 zápasů.

"Vždycky pomáhá, když víte, že se vám povedlo otočit dva tři zápasy. Sebevědomí je znát a nepanikaříte, když prohráváte, protože víte, že to dokážete otočit," přidal Dočkal. "Ale je také dobře, že si tým prošel těžkými chvílemi, protože všichni ví, jak rychle se může všechno otočit," dodal.

Dočkal si také všiml, že Plzeň už není v útoku tak dominantní jako v minulosti. "Měnila se postupně, není to jen poslední rok, ale spíš dva tři. Dřív si věřili, že se všemi můžou hrát otevřený fotbal za každou cenu a kdyžtak to přestřílejí. Změnili styl, navíc osa zestárla a je logické, že nehrajete deset let stejně. Teď si počkají na jeden moment, který využijí," prohlásil.

Vzhledem k důležitosti zápasu Dočkal očekává, že ani v sobotu nepůjde o střelecké představení. "Určitě se nebudou přelévat šance z jedné strany na druhou. Ve vzájemných zápasech to tak bylo vždycky. Nikdy to nebylo tak, že bychom šli do zápasu s tím, kdo toho předvede víc v ofenzivě," uvedl.