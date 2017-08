Je to hořká prohra, taková Sparta se dala porazit, hodnotil boleslavský brankář Vejmola

před 11 hodinami

Luděk Vejmola vychytal několik šancí sparťanů, ale hlavička Davida Lafaty mu v dohrávce 2. kola HET ligy prošla do sítě. "Míč se mi ztratil trošku ve sluníčku, a když jsem se přesouval, tak jsem tam nestihl dát nohy a propadlo mi to pod tělem, je to škoda," popisoval Vejmola.

autoři: ČTK, Sport | před 11 hodinami

